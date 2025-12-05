Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mapa Rancio

Rancio nos cuenta la curiosa historia de por qué se accede bajando escalones a la iglesia de San Marcos

Una escena tan cotidiana como sorprendente frente a la iglesia de San Marcos de Sevilla: para acceder al templo hay que descender varios escalones desde la calle

Vídeo | Mapa Rancio: Escalones particulares

Vídeo | Mapa Rancio: Escalones particulares

Mapa Rancio: Escalones particulares / Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

A primera hora de la mañana, Rancio se topó con una escena tan cotidiana como sorprendente frente a la iglesia de San Marcos de Sevilla: para acceder al templo hay que descender varios escalones desde la calle, un gesto inusual en comparación con otros edificios religiosos, habitualmente construidos a ras de suelo o sobre una plataforma elevada.

Rancio, que grabó el recorrido por la zona, destaca la belleza de la plaza de San Marcos y señala algunos comercios emblemáticos del entorno antes de detenerse en un elemento arquitectónico que plantea una pregunta evidente: ¿por qué hay que descender para entrar en esta iglesia?

Evolución del pavimento urbano

La explicación se encuentra en la evolución del pavimento urbano. Con el paso de los siglos, las calles de Sevilla han ido acumulando capas de suelo que elevan paulatinamente su nivel. Este proceso, habitual en ciudades históricas, ha provocado que la cota de la calle se sitúe hoy por encima de la original. Sin embargo, el interior de la iglesia de San Marcos mantuvo su altura primitiva, generando un desnivel que obligó a incorporar los escalones actuales.

Durante la búsqueda de documentación, apareció una fotografía antigua —localizada en un grupo de Facebook dedicado a rincones desconocidos de Sevilla— en la que puede apreciarse cómo, en el siglo XIX, la entrada del templo estaba prácticamente al nivel de la calle.

Este detalle arquitectónico se ha convertido en una curiosidad más de la iglesia de San Marcos, un punto de encuentro entre historia, urbanismo y vida cotidiana que sigue sorprendiendo a quienes pasean por esta emblemática plaza sevillana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
  2. El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
  3. Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
  4. Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026
  5. Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa
  6. Mega Ozone Bowling llega este martes a Sevilla Este con el mayor centro de ocio de Europa
  7. ¿Qué son esas luces rosas que iluminan el cielo de Sevilla por la Cartuja?
  8. Arranca la venta de una nueva promoción de viviendas en Cruz del Campo: pisos a partir de 326.000 euros

El Colegio de Médicos abre una investigación por las bajas masivas firmadas a policías de Sevilla

El Colegio de Médicos abre una investigación por las bajas masivas firmadas a policías de Sevilla

En este pueblo de Sevilla podrás escuchar la mejores zambombas durante todo el mes de diciembre

En este pueblo de Sevilla podrás escuchar la mejores zambombas durante todo el mes de diciembre

Tensión en la presentación del libro de Soto Ivars: tres activistas son desalojadas por la Policía

Tensión en la presentación del libro de Soto Ivars: tres activistas son desalojadas por la Policía

La Cartuja Pickman gana tiempo con un ERTE hasta el 31 de enero tras paralizarse la operación de venta a contrarreloj

La Cartuja Pickman gana tiempo con un ERTE hasta el 31 de enero tras paralizarse la operación de venta a contrarreloj

Vallas, carteles y control de aforo: el centro de Sevilla afronta la saturación de visitantes en pleno conflicto con la Policía

Vallas, carteles y control de aforo: el centro de Sevilla afronta la saturación de visitantes en pleno conflicto con la Policía

La venta de Torre Sevilla a Argis está "cerca del cierre": las opciones de Cajasol son limitadas

La venta de Torre Sevilla a Argis está "cerca del cierre": las opciones de Cajasol son limitadas

Rancio nos cuenta la curiosa historia de por qué se accede bajando escalones a la iglesia de San Marcos

Rancio nos cuenta la curiosa historia de por qué se accede bajando escalones a la iglesia de San Marcos

Una lucha para evitar la soledad no deseada: nueva iniciativa de la ONCE

Una lucha para evitar la soledad no deseada: nueva iniciativa de la ONCE
Tracking Pixel Contents