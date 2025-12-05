Rancio nos cuenta la curiosa historia de por qué se accede bajando escalones a la iglesia de San Marcos

A primera hora de la mañana, Rancio se topó con una escena tan cotidiana como sorprendente frente a la iglesia de San Marcos de Sevilla: para acceder al templo hay que descender varios escalones desde la calle, un gesto inusual en comparación con otros edificios religiosos, habitualmente construidos a ras de suelo o sobre una plataforma elevada.

Rancio, que grabó el recorrido por la zona, destaca la belleza de la plaza de San Marcos y señala algunos comercios emblemáticos del entorno antes de detenerse en un elemento arquitectónico que plantea una pregunta evidente: ¿por qué hay que descender para entrar en esta iglesia?

Evolución del pavimento urbano

La explicación se encuentra en la evolución del pavimento urbano. Con el paso de los siglos, las calles de Sevilla han ido acumulando capas de suelo que elevan paulatinamente su nivel. Este proceso, habitual en ciudades históricas, ha provocado que la cota de la calle se sitúe hoy por encima de la original. Sin embargo, el interior de la iglesia de San Marcos mantuvo su altura primitiva, generando un desnivel que obligó a incorporar los escalones actuales.

Durante la búsqueda de documentación, apareció una fotografía antigua —localizada en un grupo de Facebook dedicado a rincones desconocidos de Sevilla— en la que puede apreciarse cómo, en el siglo XIX, la entrada del templo estaba prácticamente al nivel de la calle.

Este detalle arquitectónico se ha convertido en una curiosidad más de la iglesia de San Marcos, un punto de encuentro entre historia, urbanismo y vida cotidiana que sigue sorprendiendo a quienes pasean por esta emblemática plaza sevillana.