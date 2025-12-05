Vallas, carteles y control de aforo: el centro de Sevilla afronta la saturación de visitantes en pleno conflicto con la Policía

A Sevilla le espera un puente de diciembre multitudinario, con una ocupación hotelera superior al 75%, según estimaciones de la Junta. Espectáculos de mappings, luces de Navidad y miles de turistas. Un escenario para el que el Ayuntamiento ya se prepara con la activación de controles de aforo en los enclaves más concurridos en estas fiestas. Así, desde este jueves se han dispuesto vallas y carteles a lo largo de toda la avenida de la Constitución y en la plaza de San Francisco con una advertencia clara: "Precaución. Zona de alta concentración de personas".

El fin de estas herramientas es facilitar el tránsito de los cientos de sevillanos y visitantes que pasean por el centro histórico de la capital andaluza. De hecho, las vallas amontonadas en los principales cruces de esta avenida tienen rótulos colgados: "Atención peatón. Itinerario alternativo. Dirección Plaza Nueva", se puede leer en algunos de ellos. Una vía en la que, además, el espacio se ha reducido con la colocación de 32 árboles luminosos de 7,60 metros de altura a ambos márgenes.

Los elementos de control de aforo desplegados este pasado jueves se enmarcan dentro del "Plan de Coordinación Específico", tal como informan los carteles fijados en las farolas. Y entre las áreas delimitadas por las autoridades figura la propia avenida de la Constitución como Zona de Nivel 1, donde se registra en estas fechas una "alta concentración de personas".

Vallas amontonadas en la avenida de la Constitución de Sevilla. / Jorge Jiménez / ECA

Controles de aforo en pleno conflicto con la Policía

Esta actuación promovida por el Consistorio llega también en pleno conflicto laboral con la Policía Local sobre el Plan de Navidad. De hecho, el pasado fin de semana, coincidiendo con el encendido de las luces navideñas y el Gran Derbi, se contabilizaron hasta 449 ausencias de los 682 agentes citados, según detallan fuentes oficiales. Un porcentaje relevante entre los efectivos encargados de regular el tráfico y cortar calles en la ciudad. Este viernes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mantiene una reunión con los sindicatos para tratar de desbloquear la situación.

"No ha habido ni un cartel que inste a los efectivos a darse de baja o a no ir a trabajar", defendieron los tres sindicatos policiales (Sppme-A, Csif y SPLS) durante la rueda conjunta que ofrecieron este pasado jueves. "El plan de emergencias que ha impuesto el alcalde no es legal. A partir de ahí, cada uno es libre de hacer lo que quiera", afirmó al respecto Santiago Raposo, delegado sindical del Csif. "Las ausencias médicas las da un médico, y ahí no se puede entrar a valorar lo que un facultativo dice", subrayó Luis Val, presidente del Sppme-A.

Por su parte, desde el Gobierno de José Luis Sanz destacan que "no hay ausencias de policías, pero sí escasez". "No todos los efectivos están alineados con los sindicatos, aunque haya algunos que hagan mucho ruido. La ciudad funciona con normalidad gracias al buen trabajo de muchos agentes que anteponen su vocación de servicio público pese a las presiones que reciben", ha remarcado el portavoz municipal, Juan Bueno.

Vehículo de la Policía Local de Sevilla estacionado frente al Ayuntamiento. / Jorge Jiménez / ECA

Eventos ordenados según prioridad

Lo cierto es que la posibilidad de otro escenario de ausencias ha condicionado el dispositivo planteado para este puente de diciembre. Tanto es así, que para su diseño se ha tenido en cuenta "que no acudan todos los efectivos nombrados", al como explicaron fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Por ello, se prepara "un operativo con eventos ordenados según la necesidad de presencia policial", tal como apuntan estas mismas voces.

Desde los sindicatos también coincidieron en señalar que con las circunstancias actuales "no se pueden cubrir todos los eventos programados para la Navidad". "No es ningún boicot, es que no hay personal suficiente", argumentó Santiago Raposo ante los medios. "Al personal no le da más la vida para cubrir los miles de actos que hay fijados en todo el año. Básicamente porque contamos con una plantilla mermada, con ni siquiera 800 efectivos de calle", afirmó Luis Val.