Sevilla
Sevilla presenta la camiseta del Medio Maratón 2026: habrá récord histórico con 20.000 corredores
El Ayuntamiento ha indicado que la prueba tendrá más de 6.000 corredoras en la línea de salida, más de un 32% del total, y más de 3.000 extranjeros representando hasta 90 nacionalidades distintas
El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes la camiseta del Medio Maratón de la ciudad 2026. El evento se celebra el 25 de enero de 2026 y contará con "récord" de participantes, 20.000 corredores.
La camiseta técnica ha sido presentada por la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, junto con el presidente del Club de Atletismo San Pablo, Antonio Olivencia y el director de Create Deporte, Mateo Navajas, director de Create Deporte, según una nota remitida por el Consistorio.
El Ayuntamiento ha indicado que la prueba tendrá más de 6.000 corredoras en la línea de salida, más de un 32% del total, y más de 3.000 extranjeros representando hasta 90 nacionalidades distintas. Entre ellos, han destacado los casi 600 franceses que se pondrán el dorsal en la capital andaluza.
En esta línea, para un 55% de los corredores será la primera vez que corran esta prueba, y sólo uno de cada 4 participantes es residente en Sevilla y provincia. Por ello, el Consistorio ha subrayado que el impacto económico sobre la ciudad "será mucho mayor que en ediciones anteriores".
El Ayuntamiento ha afirmado que el Medio Maratón de Sevilla mantiene un crecimiento sostenido en cuanto a participación, con 3.000 más que en 2025. La prueba contó con 17.000 corredores este 2025, 14.000 en 2024, 12.000 en 2023 y 10.500 en 2022. "Es uno de los medios maratones más planos de Europa con sólo 5 metros de diferencia de altura entre su punto más bajo y más alto, siendo un recorrido muy propicio para lograr grandes marcas en la distancia", ha subrayado.
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
- Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026
- Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa
- Mega Ozone Bowling llega este martes a Sevilla Este con el mayor centro de ocio de Europa
- ¿Qué son esas luces rosas que iluminan el cielo de Sevilla por la Cartuja?
- Arranca la venta de una nueva promoción de viviendas en Cruz del Campo: pisos a partir de 326.000 euros