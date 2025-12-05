Qué hacer ante un terremoto en Sevilla: estas son todas las recomendaciones sobre cómo actuar

¿Qué hacemos cuando se produce el terremoto? El sismo de 4,2 con epicentro en Fuengirola que se ha sentido en la mañana de este viernes en municipios sevillanos como Alcalá de Guadaira, Osuna o Constantina ha puesto el foco sobre qué hay que hacer cuando percibimos un temblor. Según los datos de la Red Sísmica Nacional, en España hay unos 2.500 terremotos cada año, pero la población solo nota dos al mes.

Sevilla tiene una actividad sísmica que podría considerarse como normal. Si bien la provincia no está exenta de que, de forma ocasional, se produzca algún tipo de temblor, su actividad poco o nada tiene que ver con la del extremo contrario de la comunidad autónoma. De hecho, en provincias como Almería y Granada, la actividad sísmica es muy superior. Aun así, la Red Sísmica Nacional tiene estaciones en la provincia.

Prevención ante un terremoto

El Instituto Andaluz de Geofísica, ubicado en la Universidad de Granada, establece ciertas recomendaciones para protegerse en caso de terremotos. Lo primero, es estar preparado antes de que se produzca cualquier movimiento. Para protegerse subrayan la necesidad de tener un botiquín de primeros auxilios, linternas, pilas y tener identificados los números de emergencia, centralizados en el 112.

Así mismo, resulta fundamental saber cómo se puede desconectar la luz, el gas y el agua y establecer un plan familiar de encuentro ante cualquier situación de emergencias. Además, en viviendas ubicadas en zonas de riesgo, el Instituto recomienda no situar objetos muy pesados en zonas altas como armarios o estanterías y revisar de forma periódica el estado de las estructuras del edificio de viviendas.

¿Cómo actuar durante un terremoto?

Lo primero que hay que hacer cuando se percibe un temblor es mantener la calma. Si uno se encuentra dentro de un edificio, debe permanecer en el interior inmueble y buscar protección. Lo ideal es protegerse bajo una mesa, el marco de una puerta o una cama, siempre protegiendo la cabeza. Una de las cosas más importantes es alejarse de cristales, vitrinas o paredes exteriores y evitar usar el ascensor o correr.

Si los movimientos sísmicos le encuentran en el exterior, se debe permanecer en zonas abiertas y amplias. Al igual que en el interior, hay que alejarse de cornisas, cristales, cables eléctricos y fachadas. Si se está en el coche, hay que detenerse y permanecer en el interior del vehículo, aunque siempre hay que alejarse de los puentes y los taludes.

¿Qué hacemos tras un terremoto?

Después de sentir un terremoto es fundamental estar calmado y ayudar a las personas de nuestro alrededor a no entrar en pánico. A partir de este momento, hay que comprobar que no hay personas heridas en nuestro entorno y evitar moverlos a no ser que se encuentren en zonas de peligro. Además, hay que comprobar el estado del gua, gas y electricidad y cerrar todas las llaves para evitar cualquier problema.

El teléfono debe utilizarse exclusivamente en situaciones urgentes que lo requieran para no saturar las líneas y siempre se priorizarán los mensajes de texto. En este punto es clave seguir todas las explicaciones e indicaciones de las autoridades pertinentes vía radio, sobre todo a pilas. Además, hay que tener cuidado a la hora de abrir armarios o muebles por si los objetos de su interior se han desplazado.

Si el edificio en el que se encuentra está dañado, es necesario abandonarlo, aunque siempre con cuidado y tranquilidad. Todo debe hacerse de forma ordenada y gradual ante la posibilidad de que, como suele ocurrir, se produzcan réplicas.