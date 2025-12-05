Operación inmobiliaria
La venta de Torre Sevilla a Argis está "cerca del cierre": las opciones de Cajasol son limitadas
La negociación entre Caixabank, dueña del rascacielos y el centro comercial, y el fondo de inversión "está en su fase final"
La compra de Torre Sevilla por parte de Argis a la Caixa "está en su fase final". Está "muy, muy avanzado", "está en un momento de oferta vinculante". Fuentes conocedoras de primera mano de esta operación inmobiliaria describen de esta forma a El Correo de Andalucía la fotografía fija que arroja hoy la negociación entre este fondo de capital integrado con base en Argentina y la Caixa, el tercer banco más grande de España. De cerrarse en este momento la compra se haría por valor de 130 millones de euros. Caixabank se desharía del rascacielos que diseñó César Pelli, siendo el edificio más alto de Andalucía, y el centro comercial a los pies de la torre. El centro cultural Caixaforum Sevilla está totalmente al margen de esta operación.
De manera oficial, Caixabank guarda absoluta discreción sobre el desarrollo de esta operación y los términos de la compra. Tampoco ha querido comentar la entrada en el tablero de juego de la Fundación Cajasol, noticia adelantada por la Ser. Este jueves confirmó a este medio que había "mostrado a la Caixa su interés en esta compra".
Fuentes conocedoras de cómo avanza la operación se muestran "sorprendidas" por este anuncio de la fundación que preside Antonio Pulido. La operación está prácticamente hecha y "es muy difícil echarse atrás", si bien, matizan estas fuentes, nada es irreversible. En este sentido, las opciones de Cajasol son limitadas. Hasta que no se pone la firma en el contrato de compraventa todo está abierto, pero no niegan que entrar a valorar la oferta de Cajasol es reiniciar un proceso de negociación complejo. Con todo, por parte del banco, no habría ningún problema en estudiar la oferta que pone Pulido sobre la mesa y la contraoferta, en el caso de que sobre la mesa Pulido pusiera una cantidad mayor para la compra del que ya es un edificio emblemático que forma parte del skyline de la ciudad.
La teoría más plausible en este momento es que cuando ha trascendido la cifra de la compra -130 millones-, la Fundación Cajasol haya valorado su capacidad de compra en estos términos. Sobre todo teniendo en cuenta que Antonio Pulido cerraría un círculo con esta operación: participó, entonces desde la antigua caja, en la gestación de este proyecto en el último tramo del mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín. La Caixa entró ya al final, antes de la inauguración, que tuvo lugar en 2018, tras la integración de ambas entidades. El rascacielos fue inaugurado en 2018 por su hasta ahora propietario, Caixabank a través de su sociedad Puerto Triana.
Con todo, quizás lo que más ha sorprendido del anuncio de la Fundación Cajasol, según estas mismas voces consultadas, sea que el argumento que se ha trasladado ha sido el de "preservar la identidad sevillana" del proyecto puesto. Con capital de fondos argentinos y sedes en Israel y Uruguay, Argis es todavía un desconocido en Sevilla, pero no así en Madrid, donde ha protagonizado operaciones inmobiliarias de gran calado como la compra de la sede de Manpower o la antigua de Johnson & Johnson con el objetivo de hacer de estos espacios proyectos residenciales de lujo.
La razón fundamental por la que el banco vende este edificio, que no le ha ahorrado dolores de cabeza desde el principio (desde ese activo que había que asumir tras la fusión de las cajas, a la polémica patrimonial que protagonizó Icomos), es básicamente que no es un "negocio core" de Caixabank. Se deshace de él, como ha hecho recientemente con el edificio de El Cubo en Granada, donde la Junta adaptará como sede de la Ciudad de la Justicia.
El rascacielos más alto de Andalucía, 39 plantas
La torre, diseñada por César Pelli, cuenta con 39 plantas, entre ellas se ubica el hotel Eurostar Torre Sevilla, operado por la cadena Hotusa. Cuenta con más de 52.000 metros cuadrados. Con más de 26.000 metros cuadrados, ocupa de la planta 25 a la 37 y dispone de un total de 244 habitaciones de distintas tipologías, desde las más económicas a la gran suite presidencial, ubicada en la planta 33 y con 150 metros cuadrados de superficie. Además, firmas como EY, Cuatrecasas, Orange, Deloitte o Ayesa tienen sus oficinas en este icónico edificio. El centro comercial a los pies de la Torre suma otros 40.000 y supera actualmente el 90% de ocupación. Además, aquí se ubica también el proyecto cultural de la Caixa, Caixafórum Sevilla que está fuera de esta operación.
