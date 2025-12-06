La Asociación Española Contra el Cáncer de Sevilla emociona a su voluntariado con cartas de pacientes y la ‘V de Vida’

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla celebró el Día Internacional del Voluntariado con un emotivo encuentro en el Hospital San Juan de Dios de Nervión, una cita que reunió a su voluntariado para resaltar el impacto real y cotidiano de su labor en la lucha contra el cáncer.

Reconocimiento institucional al voluntariado

El evento contó con la presencia de María Jesús Pareja, gerente del Hospital San Juan de Dios de Nervión, y Jesús Maza, presidente de la Junta Provincial de la AECC en Sevilla, quienes abrieron el acto con unas palabras de bienvenida y reconocimiento a la labor de los voluntarios: “Es un honor poder compartir este día juntos, para mí la palabra que mejor define al voluntario es solidario, alguien entregado, altruista y que vive para los demás de manera desinteresada”, reconocía María Jesús. Por su parte, Maza agradeció al voluntariado presente por su labor: “Sois vosotros los que hacéis grande esta asociación, vuestro compromiso desinteresado me emociona, vuestra constancia nos motiva a seguir por este camino contra el cáncer”.

Uno de los momentos más emotivos llegó al principio con la reproducción de un audio que recogía cartas escritas por pacientes, en las que expresaban su gratitud hacia los voluntarios y voluntarias por su tiempo, entrega desinteresada y compañía en los momentos más difíciles: “Nunca podré agradecer lo suficiente por lo que hicisteis por mi mujer”, expresaba una de los textos.

Experiencias del voluntariado y proyectos de prevención

Posteriormente, se celebró una mesa redonda con voluntariado, donde se compartieron experiencias y se puso en valor la importancia de su labor en el día a día: “La que tengo la mayor suerte soy yo, las pacientes vienen de una manera cuando entran en la sede y salen de otra”, comentaba una de las voluntarias.

El acto también dio espacio al Movimiento Zero, que persigue una sociedad libre de humo. A través de los proyectos Zeta Zepo y Beezac, se presentaron iniciativas dirigidas a sensibilizar y prevenir el consumo de tabaco entre jóvenes y adultos: “El consumo de tabaco tiene un impacto grandísimo en la sociedad, la mitad de los jóvenes comprendidos entre 14 y 18 años han probado el vaper y 4 de cada 10 reconocen haber sufrido problemas de salud mental”, alertaron.

Distinción “V de Vida”

Como colofón, se entregó la distinción “V de Vida” a Isabel Falcón, voluntaria de la AECC Sevilla desde hace 14 años. Este galardón reconoció la labor activa y constante en el acompañamiento a pacientes y familias, así como la visibilidad y apoyo que brinda al voluntariado en la lucha contra el cáncer. Isabel explicó que cómo no iba a recordar su primer día en la cuestación: “Una de las muchas personas que se acercan para preguntar e informarse, me comunicó que le acababan de dar el diagnóstico y yo era una de las primeras personas a la que se lo comentaba, le cogí su mano y le dije que estábamos a su lado”.