Una aventura inmersiva para celebrar la Navidad en Sevilla: así es el parque con juegos, nieve y un reto "mágico"

Un parque temático navideño en Sevilla que ofrece una experiencia inmersiva que lleva a sus visitantes a un verdadero poblado navideño con pruebas que superar, retos "mágicos" que seguir y la visita a personajes como Papá Noel, el Grinch o la Reina del Hielo.

Es lo que ofrece Nivaria, un parque temático situado en el corazón del municipio hispalense de La Algaba que cuenta con más de 5.000 metros de extensión compuestos por callejones y monumentos repletos de "diversión e intriga".

Experiencia inmersiva: personajes, misiones y decorados mágicos

Así, este espacio que abrirá sus puertas del 11 al 14 de diciembre se llenará de luces, música, una cuidada decoración y toda clase de escenarios mágicos para el disfrute de las familias.

En cada uno de ellos, los niños deberán resolver misiones que les harán conocer a personajes como Papá Noel, los Reyes Nivarianos, la Reina de Hielo, el Mago, la Cazadora de Estrellas, el Maestro Forjador y el Grinch, así como duendes, elfos y otros "guardianes del reino".

Nada más entrar a este parque navideño, cada niño recibirá su propia 'Nivariana', un pergamino mágico de aventuras que será su guía durante toda la visita.

Retos y encuentros con personajes en este parque navideño de Sevilla

Tras esto, deberán sellar cada lugar importante que visiten y que les llevará a conocer la Casa de Papá Noel, el entorno de El Mago Zort, de Sanna la cazadora de estrellas, El Gran Sabio y Los Reyes de Nivaria.

"Cuando los pequeños aventureros consigan todos los sellos, el Gran Sabio les otorgará su nombre Nivariano y la piedra de poder. Se adentrarán en el Reino de Nivaria donde los Reyes les esperarán para la gran coronación", señalan al respecto desde el propio parque.

Una aventura que ha hecho que este parque temático se consolide como uno de los grandes eventos navideños de la provincia, que llevará a los niños y adultos a disfrutar de gran variedad de juegos, espectáculos en vivo y cuentacuentos.

De igual modo, podrán participar en sus talleres creativos y mercadillos navideños, en los que podrán adquirir todo tipo de adornos hechos a mano, regalos personalizados, juguetes artesanales y dulces típicos.

Gastronomía en el parque temático de La Algaba

Además, el entorno cuenta con su propia área gastronómica en la que se podrán degustar desde chocolate caliente a buñuelos, churros y castañas asadas, así como platos dulces y salados a través de sus 'food trucks'.

Todo ello estará disponible del 11 al 14 de diciembre en la Plaza de España de La Algaba, así como en las calles Sevilla, Torre, Pilar García, Párroco Luciano, Alberto Lista y Cervantes.

Precio de las entradas al parque navideño de Sevilla

El parque temático está compuesto por dos "zonas mágicas". Una de ellas, la 'zona del Grinch', tendrá acceso libre y totalmente gratuito, e incluirá juegos, pintacaras, mercadillos, la Casa del Grinch, locales de restauración y "animación permanente".

Para la segunda área, 'Nivaria y sus aventuras', es necesario pagar una entrada de tres euros, a excepción de los menores de hasta 23 meses, que entran gratis.

Fechas y horarios para entrar al parque temático sevillano

Es en este lugar donde los niños recibirán su pergamino mágico para ir sellando en cada posta hasta llegar al Reino de Nivaria.

Los horarios de este parque serán de 18.00 a 23.00 horas el jueves, y de 17.00 a 23.00 horas el viernes, sábado y domingo, siendo todos los días el último acceso permitido a las 21.00 horas