El Ayuntamiento de Sevilla responde a los hosteleros: el cierre de las terrazas depende del público del mapping

Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Sevilla y los hosteleros por el cierre de los veladores en Navidad. El equipo de José Luis Sanz ha respondido a las quejas de los responsables de los establecimientos que denuncian que tendrán numerosas pérdidas por las restricciones establecidas para garantizar la seguridad durante la Navidad.

Desde el Ayuntamiento hispalense defienden que este tipo de decisiones se enmarcan dentro del "plan de contingencia" para

Este no es un conflicto nuevo. El cierre de veladores es una medida habitual en la ciudad cuando las expectativas de público son especialmente elevadas. Ya pasa siempre en Semana Santa, en navidades de años anteriores o incluso en la Magna. Pese a lo repetida, la decisión no deja de ser controversial a ojos de los empresarios del sector.

Zonas afectadas por las restricciones de Navidad en Sevilla

Las restricciones de movilidad del Plan de Navidad afectan a distintos puntos especialmente concurridos. Así, afectan al Casco Antiguo; zona de Nervión-Luis de Morales; confluencia de la Av. de Andalucía con Av. José Mª Javierre/Ronda del Tamarguillo; calle San Jacinto, en el tramo peatonal y su entorno; calle Asunción; la zona del centro comercial Lagoh; el entorno de Torre Sevilla; y el entorno del Muelle de la Sal.

La plaza de San Francisco es uno de los puntos de mayor afluencia durante las fiestas navideñas. Los máximos picos de ocupación se producen durante los pases del mapping navideño y en los momentos previos y posteriores Así, desde el Consistorio se ha decidido cerrar las terrazas de los bares de la céntrica plaza a partir de las 18:30 para poder asegurar la movilidad y las vías de acceso y salida en caso de alguna emergencia.

En un principio, los únicos negocios que se verán afectados por esta medida serán los ubicados en esta plaza. Eso sí, desde el Ayuntamiento puntualizan que la normativa aprobada recoge también la posibilidad de cerrar los veladores de los locales de restauración que se encuentren en los alrededores de San Francisco si la afluencia de público es más elevada de lo habitual. Esta decisión dependerá de la Policía Local.

Acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Local

Aunque en el Ayuntamiento les hubiera gustado comunicar con más antelación estas medidas, les ha sido imposible. "Estábamos expectantes", reconocen a El Correo de Andalucía. No ha sido hasta este pasado viernes cuando se establecieron todas las restricciones de seguridad para las navidades porque ha sido entonces cuando se ha negociado con la Policía Local tras sus quejas y exigencias con respecto a sus salarios.

El proceso aprobación de la nueva ordenanza municipal marcó el paso en las negociaciones entre los hosteleros y el Ayuntamiento de la capital. La normativa que busca regular las terrazas de los bares de la ciudad, que fue aprobada con los votos a favor del PP y Vox, y podría afectar a unos 30.000 veladores. De hecho, los hosteleros creen que hasta 12.000 terrazas podrían desaparecer para que se cumpla la norma.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de un paso libre para peatones hasta los 1,80 metros, la renovación de las licencias año a año, un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requisitos, cambios en las multas o la protección de edificios BIC. Esto se suma a la plataforma ciudadana para denunciar la existencia de veladores ilegales en la ciudad.