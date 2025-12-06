El bar de Sevilla que Arturo Pérez-Reverte asegura que es para "quitarse el sombrero"

Un restaurante "para quitarse el sombrero". Así califica el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte uno de sus bares favoritos de Sevilla en el que, incluso, tiene un rincón dedicado a su figura ante la frecuencia con la que acude al local.

Se trata del Café Bar Stratos, un negocio con más de medio siglo de historia que abrió sus puertas en 1970 de la mano del legendario futbolista Manolo Domenech que, tras retirarse del deporte, convirtió este establecimiento en uno de los mejores rincones gastronómicos de Sevilla.

Comida casera sevillana en el bar favorito de Arturo Pérez-Reverte

Tras su fallecimiento, su cuñado, Paco López, tomó las riendas del bar, siempre pero manteniendo su dedicación en la cocina y haciendo de la cocina tradicional sevillana "una religión" y de cada plato "un auténtico tributo a los sabores de antaño".

Un local situado en la calle Murillo, en pleno casco histórico de Sevilla capital, que ha conseguido conquistar al escritor Arturo Pérez-Reverte, que en repetidas ocasiones se ha deshecho en halagos hacia este bar a través de sus redes sociales.

El rincón de Arturo Pérez-Reverte en el Café Bar Stratos

"Cada vez que desayuno en Sevilla, sigo colgando el sombrero en el bar Stratos", señala el periodista sobre este negocio que, incluso, ha colocado una placa conmemorativa en la percha en la que el escritor suele dejar su sombrero, en el que se puede leer: "La percha de Arturo Pérez-Reverte".

Tal y como afirma el propio Pérez-Reverte, uno de los planes que más le gusta hacer en Sevilla es comprar churros en la Churrería San Pablo y acompañarlos con un vaso de leche en el Café Bar Stratos, donde "dejo el sombrero".

Tapas baratas en este restaurante de Sevilla

"Ayer había para tapear unas patatas con carne extraordinarias", relata el escritor. Y añade en relación a su nueva percha en el bar: "Cada vez que desayuno en Sevilla, sigo colgando mi sombrero en el Bar Stratos. Y, desde hace unos días, ya tengo donde".

Así, en este bar no solo se pueden degustar desayunos y bebidas calientes, sino toda clase de platos caseros por apenas cuatro euros, entre los que se encuentran sus espinacas con garbanzos, garbanzos con langostinos o arroz negro con corazones de alcachofas y gambas.

Las raíces gastronómicas de este bar de Sevilla

A estos se suman sus reconocidas papas con carne, el arroz con conejo, potaje de berza, codornices o chícharos con cola de toro, entre otros.

Una riqueza culinaria que busca reconectar con las raíces gastronómicas de Sevillay que ha logrado enamorar a sus clientes que, como Pérez-Reverte, han hecho de este lugar una parada indispensable.