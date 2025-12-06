Este Belén mudéjar abre sus puertas con los edificios más emblemáticos de Sevilla

Esta Navidad no iba a ser menos, el Belén en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, uno de los más característicos de la ciudad por su ambientación abre este 5 de diciembre con el objetivo de incrementar la participación ciudadana. Con la instalación, se pretende dar a conocer este edificio de gran valor arquitectónico construido entre los siglos XV y XVI al público que durante estos días recorre el centro de la ciudad.

Este Belén está ambientado en la época medieval, resaltando los espacios arquitectónicos mudéjares que podemos encontrarnos en nuestra ciudad cuando paseamos. Se representan en miniatura edificios como la Torre de la Iglesia de Santa Catalina, el Arco de la Macarena y sus callejones o la Iglesia Omnium Sanctorum.

Novedades

Además, este año se incorporan nuevas estructuras como las columnas de la Alameda de Hércules y los Caños de Carmona, y elementos emblemáticos como el Templete de la Cruz del Campo. Para potenciar esta ambientación, se han añadido elementos decorativos, en ocasiones semiocultos y respetando siempre las reglas de escala y perspectiva. A parte de todo esto, son más de 50 las figuras humanas de entre 16 y 30 centímetros ambientadas en la época medieval.

El Ayuntamiento busca fomentar la participación ciudadana invitando a numerosos centros escolares de distintos distritos de la ciudad para que los alumnos y profesores se desplacen a verlo.

Horario para visitarlo

Desde el 5 de diciembre y hasta el 7 de enero de 2026 se podrá disfrutar de esta exposición, en horario de: