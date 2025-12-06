Cinco claves para entender la venta de Torre Sevilla: el rascacielos más polémico que heredó Caixabank

Casi ocho años después de su inauguración, Torre Sevilla vuelve al centro del debate público: la venta del complejo inmobiliario impulsado hace más de una década por las antiguas cajas andaluzas podría cerrarse en los próximos días. Su propietario actual, CaixaBank, ha puesto el activo en el mercado con un precio orientativo de entre 130 y 150 millones de euros.

Una cantidad "asumible" para la Fundación Cajasol que ha manifestado oficialmente, a través de su presidente, Antonio Pulido, su intención de pujar por el complejo. Según la Fundación, su propuesta no es solo una operación inmobiliaria, sino un compromiso con Sevilla: su objetivo es que "la rentabilidad del edificio revierta en obra social y cultural andaluza". Esta entrada en el tablero de Cajasol coloca varias preguntas sobre qué representa Torre Sevilla para la ciudad: ¿un emblema del progreso y la modernidad?, ¿o una apuesta empresarial que nunca cumplió sus promesas económicas? Cinco claves para entender la mayor operación inmobiliaria en Sevilla en este tramo final del año.

Un rascacielos icónico… y polémico desde su origen

Con sus 180,5 metros de altura y 39 plantas, Torre Sevilla es el edificio más alto de Andalucía y uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles de la ciudad que se construyó con el nuevo milenio. Diseñado por el arquitecto argentino César Pelli, nació como gran apuesta para modernizar la Isla de la Cartuja e impulsar un nuevo distrito financiero.

Pero su construcción estuvo rodeada de tensiones y polémicas. Icomos, órgano asesor de la Unesco, llegó a advertir que la torre podía poner en riesgo el estatus de Sevilla como Patrimonio Mundial por su impacto en el skyline histórico. Aunque no llegó a retirarse la distinción, la hemeroteca está llena de titulares en aquellos días, y la organización concluyó que el paisaje patrimonial quedaba "alterado de forma irreversible". Aquella controversia marcó el proyecto desde el principio y todavía hoy condiciona cómo miramos esta torre: ¿es un emblema de modernidad o un exceso urbanístico?

El complejo Torre Sevilla: muchas tiendas donde triunfa de Primark

En esta operación, Caixabank vende su rascacielos, donde se ubica también el hotel Eurostars Torre Sevilla, que gestiona la cadena Hotusa, y el centro comercial a sus pies con unos 40.000 metros cuadrados, un complejo de ocio y tiendas que aspiraba a ser un referente de entre los grandes complejos comerciales de Sevilla pero que, al cabo de los años, se ha quedado a la mitad. La realidad es que el centro comercial ha tardado años en despegar y el entorno urbano necesitó sucesivas intervenciones para integrarse plenamente. La rentabilidad global nunca ha alcanzado las expectativas que se proyectaron durante su gestación. El verdadero imán del complejo, al menos en el plano comercial, es e triunfo del low cost: Primark como locomotora comercial a los pies de la torre más cara jamás construida en Sevilla. Una metáfora perfecta de cómo las expectativas iniciales no siempre casan con el comportamiento real del mercado.

Fotogalería | Así se hizo Torre Sevilla / PUERTO TRIANA, S.A.U

Cómo acabó en manos de CaixaBank: una herencia incómoda

El proyecto nació de Cajasol, en un momento en el que las cajas de ahorro tiraban con pólvora del rey e impulsaban grandes operaciones inmobiliarias vinculadas a su territorio. Tras la crisis financiera, Cajasol se integró en Banca Cívica (2010) junto a otras tres cajas. Y en 2012, en plena reestructuración bancaria, CaixaBank compró Banca Cívica, incorporando a su balance todos sus activos y pasivos. Ahí entra Torre Sevilla: CaixaBank hereda un proyecto millonario, controvertido, inacabado y con una rentabilidad incierta, sin haber participado en su diseño ni en la decisión de levantarlo. Desde entonces, la entidad ha tenido que asumir inversiones adicionales, activar el centro comercial y estabilizar la ocupación de oficinas. El edificio se convirtió durante años en un activo complejo, más cercano a una obligación heredada que a una apuesta estratégica.

La venta: de más de 300 millones invertidos a unos 130 millones

La venta que CaixaBank negocia con Argis, un fondo argentino con sede en Israel y Uruguay, ronda los 130 millones de euros, una cifra muy alejada de la inversión total realizada para levantar y activar el complejo que por último se llegó a cifrar en 320 millones de euros (de hace 10 años), una cifra que revela el desajuste entre las expectativas del proyecto y su valoración real en el mercado. En términos económicos, la operación implica reconocer que el mercado no paga el coste de la ambición inicial. Y a nivel estratégico, supone para CaixaBank una forma de reducir carga patrimonial y cerrar una página de un negocio no core. Fuentes consultadas conocedoras de cómo va esta venta explican que Caixabank se deshace de este edificio "porque es un negocio no core" del banco.

Qué significa para Sevilla esta venta

La venta de Torre Sevilla cierra un ciclo: el del gran proyecto inmobiliario nacido al calor de las viejas cajas y arrastrado hasta la banca actual. Para Sevilla, el edificio queda como un símbolo con luces y sombras. Es innegable que ha dinamizado la Cartuja, que ha creado empleo y que genera actividad económica. Pero también ver esa torre de 39 plantas es toparse de frente con los excesos de una época y los costes de decisiones muy controvertidas. Que la venta se haga a un fondo extranjero no es de agrado para el alcalde de Sevilla, una de las voces que se ha manifestado al respecto. José Luis Sanz ha dicho que hará "todo lo que esté en su mano" para que Torre Sevilla pase a una empresa de la ciudad. La Fundación Cajasol, por ahora, es la única que ha dado el paso adelante.