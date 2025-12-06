Cinco exposiciones gratis que no te puedes perder en Sevilla en el puente de diciembre

El frío aprieta en Sevilla durante este puente. Con las calles llenas de sevillanos y visitantes que realizan sus compras de Navidad, descubren belenes y ven las luces, entrar en un museo se convierte en una forma de escapar de la bulla. Como siempre, la ciudad recibe el puente de diciembre con una variada oferta cultural y artística que uno no puede perderse para conocer de lleno la capital hispalense.

1.'Los Bécquer, un linaje de artistas'

Hace apenas una semana que el Museo de Bellas Artes inauguró Los Bécquer, un linaje de artistas, una muestra que reúne más de 150 óleos, acuarelas, fotografías y dibujos de la familia. Dividida en tres sectores: el primero se dedica al precursor José Bécquer, el segundo a su primo Joaquín D. Bécquer y el tercero a los hermanos Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer. Los cuatro realizan un retrato del siglo XIX en España a nivel social y cultural.

El museo tiene la entrada gratuita y se puede visitar los sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00 en la Plaza del Museo, 9. Además, el visitante podrá disfrutar del resto de obras del gran museo sevillano en el que se incluyen varios Velázquez, numerosos Murillo u obras de Gustavo Bacarisas.

2.'Hotel y arte'

El Hotel Inglaterra presenta este finde semana una muestra de fotografías y recortes de prensa sobre la feria de Arte Contemporáneo Hotel y arte que desde 1997 a 2001 se celebró en este céntrico establecimiento hace ya 25 años. Allí se dieron cita autores de todo el mundo, desde Nueva York hasta Zúrich, para intentar acercar a los visitantes, más acostumbrados al Barroco en a ciudad, a esta corriente artística.

Con entrada gratuita, quienes quiera conocer de primera mano lo que se hacía entre finales del siglo XX y principios del XXI en la ciudad podrán hacerlo en la primera planta del hotel, en la Plaza Nueva 7, este fin de semana de 11:00 a 21:00.

3.'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

También en el Bellas Artes estará Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla hasta el 7 de junio. Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales en una muestra que permite ver de cerca y en conjunto por primera vez las obras del Hospital de la Caridad que el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El Museo, en la Plaza del Museo 9, se puede visitar los sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00. Allí también podrán conocerse de cerca el resto de obras que se exponen en la colección permanente de la institución y que narran la historia de la ciudad.

4.'El último bosque'

El Museo de Artes y Costumbres Populares presenta una exhibición de 44 fotografías sobre el último bosque mediterráneo tropical del mundo. Con imágenes de Sierra Bermeja, el Parque de los Alcornocales, el del Estrecho y la Sierra de Ronda, El último bosque busca mostrar como estos bosques siempre han dado sustento a miles de trabajadores y como ahora este agrosistema único se ve amenazado por la contaminación o las enfermedades.

La exposición se inauguró el pasado 18 de noviembre y puede visitarse en la Plaza de América 3 el sábado de 9:00 a 21:00 y el domingo de 9:00 a 15:00.

5.'Viaje Mudéjar'

Lo Mudéjar y lo Contemporáneo se dan cita en el Centro de Cerámica de Triana. Fernando Malo presenta Viaje Mudéjar, un diálogo entre el legado arquitectónico de la Aljafería de Zaragoza y el Real Alcázar de Sevilla. Así, reinterpreta técnicas ceramistas históricas desde una perspectiva contemporánea con la que consigue conectar la modernidad y la tradición.

La exposición podrá verse hasta el 28 de febrero en la calle Callao 16. Las obras podrán verse tanto sábado como domingo de 10:00 a 19:00.