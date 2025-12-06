Antes y después de la Fábrica de Vidrios de Miraflores: de nave abandonada a centro cultural con un guiño a los mayores

Los terrenos en los que se ubicaba la Fábrica de Vidrios de La Trinidad van a vivir una transformación urbana que supondrá un antes y un después en la morfología del barrio, aunque conservarán la esencia del patrimonio industrial de una de las construcciones fabriles de referencia en Sevilla.

Fachada de la antigua Fábrica de Vidrios La Trinidad hacia la Avenida de Miraflores. / Ayuntamiento de Sevilla

La pasada semana, la Junta de Gobierno aprobó "el gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de obras para la ejecución del Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad. Fase 1, naves 1 y 4”. Con ello, el Gobierno municipal toma impulso en un proyecto que debería haber estado listo en la primavera de 2026, según los plazos que contemplaba la ayuda correspondiente al programa Next Generation, que supeditaba su concesión a una fecha límite de finalización: el 31 de marzo del próximo año.

Además, en este espacio se encuentran en estos momentos en construcción distintas promociones de viviendas. Concretamente, este desarrollo está siendo construido, por un lado, por el Grupo ABU, que cuenta con dos fases en esta ubicación, una de 20 pisos (Fábrica de Vidrio I) y otra de 36 (Fábrica de Vidrio II). Por otro, por Arqura Homes (promotora de la Sareb, que gestiona Aelca y construye Avintia), que tiene más de la mitad de la propiedad a través de las promociones Adrio I, II y III, que suponen 116 viviendas. La última de las parcelas disponibles se ha quedado, por ahora, sin promotor que la construya.

Proyecto para la antigua fábrica de vidrio La Trinidad / Ayuntamiento de Sevilla

La nave 1, "imagen icónica del conjunto"

El proyecto está dividido en dos fases. La primera de ellas será la que antes entre en uso para la ciudadanía, poniendo precisamente en carga las naves 1 y 4 para uso comunitario. Según se desprende de la memoria del proyecto, la 1 estará destinada a un espacio flexible que incorporará como motor identificativo la puesta en valor de los elementos ligados a la fabricación artesanal del vidrio.

En concreto, la planta baja acogerá un espacio expositivo ligado a una museología del vidrio, con explicaciones de las balsas o proyecciones de videos, susceptibles de una fase ulterior de desarrollo. Otras actividades como talleres artesanales, espacios potenciales destinados a la formación o al ocio también entraban dentro del proyecto.

Proyecto constructivo

Esta nave 1 es una edificación a dos aguas, la más voluminosa del complejo fabril y es la que compite con la gran chimenea del conjunto originario (nave 2). "Su posición a modo de fachada al frente urbano retranqueado conforma una imagen prácticamente icónica del conjunto, reforzado por dos escaleras simétricos de suave pendiente", destaca el documento.

En ella se realizarán distintas intervenciones, tanto en el exterior como en el interior. En lo que se refiere a la fachada, se retirarán algunos añadidos que se le han ido poniendo con el tiempo. La nave lateral, pensada probablemente en su origen como una suerte de terraza o tinglado, del mismo carácter que la existente en la nave original del conjunto, se abre en su frente principal, manteniendo el lienzo de fachada a la Avenida de Miraflores, a efectos de no descompensar la composición del frente completo del conjunto industrial.

Al paño macizo se le recupera un hueco probablemente cegado, a través del que se reconoce el espacio abierto lateral, con vocación de servir de balcón a posibles actividades a realizar en este nuevo espacio urbano, aligerando también la tensión entre el volumen del conjunto fabril y la medianera ciega lateral izquierda de Miraflores, apunta la memoria. En el interior, se realizarán actuaciones en las distintas plantas y se procederá a una "estricta restauración de los hornos de balsa y otros elementos muebles".

Proyecto de biblioteca en la antigua Fábrica de Vidrios. / Ayuntamiento de Sevilla

La nave 4: biblioteca y cafetería

Por otro lado, la nave 4 se destinará, según recoge la memoria, a un uso social de equipamientos a nivel local, en el que debían incluirse espacios para biblioteca y lectura, junto a un comedor-cafetería, áreas de cuidado corporal y salas polivalentes, cuyo objetivo radica en revalorizar las relaciones entre los mayores del barrio y las nuevas generaciones, "con especial atención a los primeros pero sin convertir el edificio en un equipamiento asistencial, cuyos programas específicos, geometrías y requerimientos significarían una dificultosa relación con el valor patrimonial del edificio que las alberga".

Por último, la segunda fase del proyecto consiste en la rehabilitación estructural y de cerramientos del resto del conjunto fabril, sin asignación a una actividad específica, susceptible de ulteriores fases. Asimismo, incluye la terminación de los espacios libres abiertos y la ejecución de un aparcamiento público ligado a los nuevos programas, a realizar bajo rasante.