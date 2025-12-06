El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: "Me lo quitan todo"

"Van a demoler nuestra estación de servicio". Así comienza el vídeo en el que Jesús Martínez pide ayuda a sus vecinos para salvar su negocio en Alcosa. En solo un par de días, su petición acumula más de 4.000 firmas con las que piden a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla que no ejecute la orden de derribo de su gasolinera en cumplimiento de una sentencia judicial. El vídeo se ha llenado de muestras de apoyo de vecinos y clientes incrédulos ante lo que cuenta.

Hace cinco años que Jesús y su familia trasladaron su gasolinera a la calle Ulpiano Blanco. En estos cinco años se han convertido en una familia más del barrio. De hecho, durante el apagón que sufrió el país el pasado 28 de abril, fue su estación de servicio la que permitió que muchos de los vecinos de la zona pudieran tener luz. Ahora esperan que sean ellos quienes les ayuden a salvar su gasolinera.

"Calvario", "sufrimiento" o "tortura" son algunas de las palabras que utiliza el propietario de esta estación de servicio para definir la situación por la que está pasando. Así, sostiene que lo único de lo que tiene ganas en este momento es de meterse en la cama. "Me lo quitan todo sin ni siquiera haberme podido defender", denuncia para pedir que le den opciones de subsanar la situación y mantener el negocio.

El segundo cierre de la gasolinera de Alcosa

No es el primer problema que la familia tienen con la licencia. Hace justo dos años, en diciembre de 2023, según recuerda, Urbanismo les precintó la estación de servicio. El cierre se extendió durante 11 meses durante los cuales tuvieron que hacer numerosas reformas en el negocio para cumplir los requisitos que le exigían desde el Ayuntamiento.

En un primer momento intentaron mantener a sus trabajadores por la cercanía de la Navidad. Sin embargo, el 22 de diciembre, cuando se dieron cuenta de que la situación "iba para largo", tuvieron que despedir a sus 23 trabajadores. "Fue uno de los peores momentos de mi vida", reconoce este gasolinero, que asegura que cuando reabrió su negocio el 11 de noviembre de 2024 tenía solo siete euros en el banco.

Pese a todo, ni Jesús ni su familia se piensan rendir de forma fácil. Este viernes, tanto ellos como sus empleados, alrededor de 20 familias, han protestado contra su situación a las puertas de la gasolinera. De hecho, preparan una movilización de cara al martes 9 de diciembre a las 9:30 a la que han pedido a los vecinos que acudan para apoyarles y demostrar lo "importantes" que son para el barrio.

¿Por qué cierra la gasolinera de Alcosa?

La gasolinera cuenta con licencia desde 2020, sin embargo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 la ha declarado nula. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, tal como sostiene la demanda de Carburantes Cabenin SL, hay una "total ausencia de derecho alguno por parte de Gescarbur SL sobre la finca", por lo que no hay "título alguno que pudiera otorgarle legitimación para la solicitud de la licencia provisional".

En el texto se explica que al carecer de propiedad, no podía solicitar una licencia urbanística para construir sobre el terreno. Así, sostiene que el Ayuntamiento de Sevilla le concedió una licencia de obras sin que sus responsables cumplieran con los "requisitos esenciales". La propia Gerencia de Urbanismo había iniciado un expediente por este mismo motivo, pero a fecha de la sentencia, no lo había resuelto.

Al ser declarada nula la licencia, no hay forma de convalidar, corregir o subsanar la misma, ya que es como si nunca hubiera existido. Además, como el Ayuntamiento también había iniciado sus propios procedimientos para anularla, no podría defenderla. Sin embargo, Jesús pide tiempo y ruega al Consistorio que, como ya hizo una vez, regule su situación para que puedan seguir prestando sus servicios.