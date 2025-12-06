Planes en Sevilla
Estas son todas las actividades, concursos y actuaciones que tienes que conocer del Mangafest de Sevilla
Este puente el Mangafest aterriza en Sevilla, y con él una gran propuesta de ocio donde los amantes de la cultura japonesa podrán disfrutar de todas sus opciones
Este puente Sevilla se convierte en el epicentro del Festival de Cultura Asiática, Videojuegos y Entretenimiento más importante de Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). Con una programación dirigida tanto a familias como al público en general, es el sitio perfecto para los amantes del manga y la cultura japonesa.
Del 6 al 8 de diciembre el público podrá disfrutar de actividades para todos los gustos.
Cultura asiática, videojuegos y ficción
- Grandes concursos: Mangafest Cosplay Awards, dibujo, K-Pop Random Battle o Karaoke version, son algunos de los concursos en los que se puede participar a lo largo de los tres días.
- Torneos: Super Smash Bros, Rocket League, Fortnite, Kimetsu no yaiba o Mario Kart Deluxe.
- Cosplay: Manga Fest Cosplay Awards, Concurso de fotografía de Cosplay o Taller de reparación.
- K-Pop: Gotta Dance K-Pop y la K-Pop Random Battle.
- Ficción, Cultural oriental, videojuegos, juegos de mesa y escape rooms
Gastronomía
En el Mangafest puedes encontrar una gran variedad de alimentación: sushi, ramen, hamburguesas, pizza, bocadillos, postres, algodón de azúcar, bubble tea, buñuelos y gominolas, entre muchas otras opciones.
Tiendas, arte y artesanía
- Tiendas: son más de 30 los comercios donde podrás comprar merchandising de tus animes, mangas y videojuegos favoritos. Algunas de estas tiendas son Selecta Visión, Akiba, Cultura Anime SL o Planeta Friki.
- Callejón de artistas y de artesanos: en este evento podrás admirar de las obras hechas a mano. Originalidad, calidad, diseño y técnica son los valores que llenarán los pasillos.
Con más de 100 puestos de venta podrás encontrar los regalos perfectos para estas navidades.
Mangafest Kids
Para los más pequeños habrá actividades como una escuela jedi, un taller de Naruto, karaoke, juegos gigantes y mucho más. Además, cada día se celebrará el Mangafest Junior Cosplay, animado de espectáculos como el Show de Bluey y juegos de ritmos.
Feria del Libro
Para enseñar sus obras y firmarlas, podrás conocer a autores como Tivi Mizu, David Vargas o Rosario Jiménez Roque. La editorial Selecta Visión tendrá su expositor con animes, mangas, figuras, merchandising y videojuegos.
Live Music
Si lo tuyo son los conciertos y la música en estos tres días vas a poder disfrutar de muchos géneros, como pop, rock, tributos, metal, anime y muchos más. El sábado podrás disfrutar del tributo a Taylor Swift y Sabrina Carpenter, The Reales y Mariote. El domingo escucharás a Iron Roses y la Orquesta de Guitarras de Sevilla. El lunes actuará Letter Joker. Además, serán cuatro las actuaciones sorpresa que seguro que dejan con la boca abierta.
Doblaje
Las voces de tus personajes favoritos llegan al Mangafest:
- One Piece: Jaime Roca y Jorge Saudinós, las voces de Luffy y Zoro estarán el domingo 7 de diciembre acompañados de Hermoti, actor de doblaje e imitador. Ofrecerán un show de doblaje a las 17.00 y a las 18.30 horas una sesión de firmas.
- Hazbin Hotel: David García Llop y Marta Rodríguez Conte, las voces de Charlie y Polvo de Ángel (Angel Dust) en Hazbin Hotel, estarán el lunes 8 de diciembre.
- Show y charla de doblaje: Juan Antonio Bernal y Núria Trifol estarán el sábado 6 de diciembre acompañados de Hermoti, con una charla de doblaje y una sesión de firmas.
- El Señor de los Anillos: Si eres fan de El Señor de los Anillos seguro que ya sabes que van a asistir a Mangafest Sevilla Juan Antonio Bernal (Aragorn), Núria Mediavilla (Galadriel) y Miguel Ángel Jenner (Gimli). Para asistir tienes que rellenar un formulario, y aleatoriamente se elegirán a los afortunados.
- Las Guerreras K-Pop: llegan Lule Montes, Neri Hualde y Claudia Caneda, las voces en castellano de Mira, Rumi y Zoey, el domingo 7 de diciembre.
Invitados
En Mangafest podrás conocer en persona y fotografiarte con tus ídolos y vivir momentos inolvidables. Acudirán YouTubers, ilustradores, actores y actrices de cine, series y televisión, cosplayers, dibujantes, músicos, artistas…
Algunos de los invitados son: San Pito Pato (creador de contenido), Nuria Trifol (actriz de doblaje), Custodio Pérez (escritor) y Ryumi Stellar (idol), entre muchos otros. Además, contarán con la asistencia de artistas sorpresa.
