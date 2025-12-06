Un muerto tras caer con el coche a un canal de agua en Los Palacios y Villafranca
El accidente se ha producido cuando la víctima circulaba por la carretera SE-9020
Un hombre de 51 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), después de que su vehículo se saliera de la vía y cayera a un canal de agua, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Junta de Andalucía.
El accidente se ha producido cuando la víctima circulaba por la carretera SE-9020 y, por causas que se investigan, se ha precipitado a un cauce de agua junto a la carretera SE-9020 a la altura de una curva conocida como Los Chapatales, a las 8:39 horas.
Intervención de los servicios de emergencia
Al lugar han asistido efectivos de Guardia Civil, junto con Policía Local y Bomberos de la Diputación de Sevilla para rescatar el cuerpo sin vida. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han decretado su defunción en el lugar de los hechos.
