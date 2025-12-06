Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La niebla hace estragos en los aeropuertos andaluces: casi 20 vuelos desviados de los aeropuertos de Sevilla, Jerez y Granada hacia Málaga

Solo en el Aeropuerto de Sevilla han sido desviados catorce vuelos hasta el momento hacia el aeropuerto malagueño

Un vuelo aterizando en Sevilla con niebla.

Un vuelo aterizando en Sevilla con niebla. / E.P.

Ramón Morales

Catorce vuelos que iban a llegar al Aeropuerto de Sevilla han sido desviados a otros aeródromos este sábado 6 de diciembre a causa de la baja visibilidad por la niebla, según ha informado a este periódico fuentes de Aena. También se han visto afectados los aeropuertos de Jerez y el Federico García Lorca Granada-Jaén.

Al Aeropuerto de Málaga se han desviado trece vuelos procedentes de Sevilla: venían de Ibiza, Lisboa (Portugal), Edimburgo (Escocia, Reino Unido), Londres (Reino Unido), Treviso (Italia), Trieste (Italia), Tenerife Sur, Amsterdam (Países Bajos), Birmingham (Reino Unido), Palma de Mallorca, otro que venía de Madrid, uno de Bilbao y un séptimo de Bérgamo (Italia). Había un vuelo procedente de París que en el último momento pudo aterrizar en el aeropuerto hispalense y no tuvo que desviarse al malagueño.

También ha sido desviado desde Sevilla al Aeropuerto de Faro (Algarve - Portugal) un vuelo procedente de Oporto. La niebla es bastante cerrada según indica Aena.

Igualmente también se han visto afectados por la niebla otros aeropuertos andaluces: del Aeropuerto de Jerez se ha desviado a Málaga un avión procedente de Madrid, y en el caso del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén se han desviado también a Málaga tres vuelos procedentes de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona.

Aemet ya avisó de nieblas en todas las latitudes de Andalucía este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisó de nieblas en casi toda Andalucía durante la madrugada y mañana de este sábado, una situación que iría mejorando en la segunda mitad del día. No hay alertas activadas.

En cinco capitales de provincia andaluzas hay previstas nieblas este sábado: Cádiz, Córdoba, Sevilla y Granada.

TEMAS

