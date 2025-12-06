El alcalde de Sevilla traslada la presión a la oposición por la falta de policías en Navidad

El conflicto entre Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Local por el Plan de Navidad está cerca de su capítulo final. Aunque ahora el alcalde, José Luis Sanz, deja toda la responsabilidad a la oposición. El primer edil popular apostó este viernes en la reunión mantenida con los representantes de los tres sindicatos de la Policía Local (Sppme-A, Csif y SPLS) por recuperar la propuesta llevada al pleno extraordinario del pasado 26 de noviembre, consistente en destinar 5,6 millones de euros a pagar horas extras, que fue rechazada en bloque por PSOE, Vox y Podemos-IU. Ahora, tras las conversaciones mantenidas con los sindicatos -también sobre otros aspectos relacionados con la situación laboral de los agentes- Sanz confía en recibir el visto bueno definitivo de los policías y que eso sirva para convencer a la oposición.

La próxima semana, el 10 de diciembre, tendrá lugar una mesa de negociación en la que se acuerde de manera definitiva entre Ayuntamiento y sindicatos el Plan de Navidad con todos los detalles, como la cantidad de agentes necesarios según la exigencia del día o la cifra que se destinará finalmente, que será menor porque cuando se apruebe el plan ya habrá transcurrido medio mes de diciembre y no serán necesarios esos 5,6 millones de euros previstos a finales de noviembre.

Con ese pacto bajo el brazo, el alcalde llevará de nuevo la propuesta al pleno del jueves 18 de diciembre, donde se someterá a votación. Será entonces cuando la oposición tendrá que volver a posicionarse sobre un documento que ya tumbaron y que no varía demasiado. "Yo doy por hecho de que los tres grupos que votaron que no ahora, si los sindicatos deciden volver a llevarlo al pleno en esa mesa de negociación y votan que sí, tengan que cambiar su voto evidentemente", aseguró Sanz este viernes. "Yo lo doy por hecho. ¿Cuál sería el motivo por el cual ese plan fuese rechazado? Eso a mí no me lo tienen que preguntar. Yo fui el que llevó ese plan al pleno, fue rechazado y ahora lo vuelvo a llevar", ha añadido.

Como en otros asuntos, Vox parece el socio más cercano para el acuerdo, aunque tiene que cambiar de parecer. "No hemos podido apoyar este Plan de Navidad porque deja bastantes flecos sueltos sin resolver y nos preocupa y mucho que el Gobierno haya pretendido aprobarlo en estas condiciones. Están dando patadas a un problema hacia delante", afirmaba Cristina Peláez, portavoz de Vox, en el pleno extraordinario de hace una semana. Tanto PSOE como Podemos-IU, más distantes, achacaron al PP una falta de planificación, que fuese "una chapuza", que era un modelo basado en la productividad de la Policía Local cuyo aumento exponencial ha sido denunciado en los informes de la Intervención municipal, es decir, "un fallo del modelo de gestión de la Policía Local".

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1 / Eduardo Briones / Europa Press

Una reorganización del trabajo en Navidad

En caso de que la propuesta salga adelante en el pleno, el plan de Navidad comenzaría el 19 de diciembre y se extendería hasta el 6 de enero, cubriendo los eventos finales de la Navidad y los días más importantes, como el 24, 25 y 31 de diciembre o el 5 y 6 de enero, con la Cabalgata. Los sindicatos volvieron a manifestar este viernes que no pueden con todo. "Como dijimos, no hay plantilla para afrontar todos estos eventos que tiene la ciudad de Sevilla", valoraba Santiago Reposo, delegado del CSIF de la Policía Local de Sevilla. "Sevilla necesita de su Policía Local y aquí va a estar su Policía Local. Al alcalde le preocupa que a partir del día 19 haya Policía y por supuesto los iba a haber", añadía.

"La preocupación que tenemos nosotros sigue siendo la misma, hay multitud de eventos y poca plantilla para cubrirlos todos", declaraba en la misma línea Roberto Echeverría, presidente del Sindicato de Policía Local de Sevilla. Para la Navidad se ha producido en "una reestructuración en los días de trabajo, tratar de que haya días más importantes con más plantillas, otros días con menos, y, en definitiva, un plan organizativo". "Hay días que se quedarían con menos personal. Igual que hay días que tienen exceso de personal, hemos intentado una redistribución lógica de los efectivos y de la cuantía económica", abundaba Luis Val, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM).

En la negociación entre el Gobierno de José Luis Sanz y los sindicatos se han tratado otros asuntos como la relación de los puestos de trabajo (RPT), la valoración de puestos de trabajo (VPT) o el reglamento de la Policía Local, cuyo documento "van a consensuar los tres sindicatos antes del 31 de enero de 2026".

La disputa entre Gobierno Local, oposición y sindicatos de la Policía Local por la gestión de los agentes de cara a lo que queda de Navidad encara la recta final de cara, con la urgencia de evitar lo vivido el pasado fin de semana en el que encima coincidían el encendido de las luces o el Gran Derbi. De los 682 agentes citados para trabajar se registraron "449 ausencias" en la Policía Local, según detallaron fuentes oficiales. Y todavía quedan los días fuertes de la temporada navideña en la que el centro de Sevilla ya se prepara para una saturación de visitantes.