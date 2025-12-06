La simpática reacción de Rancio esta mañana al no ver la Giralda por la niebla: "¡Ostras, se la han llevado!"

La mañana amaneció con una niebla tan cerrada sobre Sevilla que ni los más madrugadores reconocían la ciudad. Y entre ellos, el escritor y colaborador de El Correo de Andalucía, Julio Muñoz, que ha provocado carcajadas en redes con una imagen que, según cuenta, le pasó Juan Carlos Ramos Picchi, creador de Pepe Pinreles.

En la foto, tomada desde la plaza de San Francisco donde la Giralda suele imponerse sobre el cielo de la ciudad, no se ve absolutamente nada. Ni la torre. Ni su silueta. Ni una pista. Solo niebla. Y la reacción de Julio fue tan inmediata como hilarante: "Ostras, qué impresión de niebla. !Se han llevado la Giralda!"

El comentario, puro ADN sevillano, ha corrido por redes a velocidad de meme. Usuarios de toda la ciudad se han sumado al juego, compartiendo sus propias “desapariciones” matinales: desde el Puente de Triana hasta la Torre del Oro, todos “robados” temporalmente por la niebla.

La broma ha convertido un día gris en uno mucho más luminoso, recordando que en Sevilla el humor es casi patrimonio local.

Eso sí: tranquilidad. La Giralda sigue en su sitio. Solo estaba jugando al escondite.