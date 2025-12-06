Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La simpática reacción de Rancio esta mañana al no ver la Giralda por la niebla: "¡Ostras, se la han llevado!"

Una reacción que ha provocado carcajadas en las redes sociales

Niebla en Sevilla este sábado.

Niebla en Sevilla este sábado. / Juan Carlos Ramos Picchi, creador de Pepe Pinreles.

Susana Sorní

Sevilla

La mañana amaneció con una niebla tan cerrada sobre Sevilla que ni los más madrugadores reconocían la ciudad. Y entre ellos, el escritor y colaborador de El Correo de Andalucía, Julio Muñoz, que ha provocado carcajadas en redes con una imagen que, según cuenta, le pasó Juan Carlos Ramos Picchi, creador de Pepe Pinreles.

En la foto, tomada desde la plaza de San Francisco donde la Giralda suele imponerse sobre el cielo de la ciudad, no se ve absolutamente nada. Ni la torre. Ni su silueta. Ni una pista. Solo niebla. Y la reacción de Julio fue tan inmediata como hilarante: "Ostras, qué impresión de niebla. !Se han llevado la Giralda!"

El comentario, puro ADN sevillano, ha corrido por redes a velocidad de meme. Usuarios de toda la ciudad se han sumado al juego, compartiendo sus propias “desapariciones” matinales: desde el Puente de Triana hasta la Torre del Oro, todos “robados” temporalmente por la niebla.

La broma ha convertido un día gris en uno mucho más luminoso, recordando que en Sevilla el humor es casi patrimonio local.

Noticias relacionadas y más

Eso sí: tranquilidad. La Giralda sigue en su sitio. Solo estaba jugando al escondite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
  2. Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo
  3. Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
  4. Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026
  5. ¿Abre Mercadona, Lidl y Carrefour el 6 y 8 diciembre en Sevilla?
  6. Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa
  7. Sevilla tiene los jardines más antiguos de toda Europa: con casi 500 años de vida y un paisaje único
  8. ¿Qué son esas luces rosas que iluminan el cielo de Sevilla por la Cartuja?

La simpática reacción de Rancio esta mañana al no ver la Giralda por la niebla: "¡Ostras, se la han llevado!"

La simpática reacción de Rancio esta mañana al no ver la Giralda por la niebla: "¡Ostras, se la han llevado!"

El Ayuntamiento de Sevilla responde a los hosteleros: el cierre de las terrazas depende del público del mapping

El Ayuntamiento de Sevilla responde a los hosteleros: el cierre de las terrazas depende del público del mapping

Un muerto tras caer con el coche a un canal de agua en Los Palacios y Villafranca

Un muerto tras caer con el coche a un canal de agua en Los Palacios y Villafranca

El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: "Me lo quitan todo"

El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: "Me lo quitan todo"

Vuelos desviados en el Aeropuerto de Sevilla por la niebla: ¿qué se puede exigir a las aerolíneas?

Vuelos desviados en el Aeropuerto de Sevilla por la niebla: ¿qué se puede exigir a las aerolíneas?

El aeropuerto de Sevilla recupera la normalidad tras una mañana de caos por la niebla: 17 vuelos desviados y miles de pasajeros afectados

El aeropuerto de Sevilla recupera la normalidad tras una mañana de caos por la niebla: 17 vuelos desviados y miles de pasajeros afectados

El bar de Sevilla que Arturo Pérez-Reverte asegura que es para "quitarse el sombrero"

El bar de Sevilla que Arturo Pérez-Reverte asegura que es para "quitarse el sombrero"

Una aventura inmersiva para celebrar la Navidad en Sevilla: así es el parque con juegos, nieve y un reto "mágico"

Una aventura inmersiva para celebrar la Navidad en Sevilla: así es el parque con juegos, nieve y un reto "mágico"
Tracking Pixel Contents