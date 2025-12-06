Vuelos desviados en el Aeropuerto de Sevilla por la niebla: ¿qué se puede exigir a las aerolíneas?

Sevilla ha amanecido este sábado con una densa manta de niebla que impide ver a apenas unos metros. Lo que para quienes se han levantado en casa se ha quedado como una mera anécdota invernal, para miles de viajeros se ha vuelto una pesadilla. Fuentes de Aena han confirmado a El Correo de Andalucía que un total de 14 vuelos han tenido que ser desviados a distintos aeropuertos ante la imposibilidad de aterrizar en San Pablo.

En concreto, 16 vuelos han tenido que ser desviados hasta Málaga procedentes de Oviedo, Estambul (Turquía), Lanzarote, Nápoles (Italia), Ibiza, Lisboa (Portugal), Edimburgo (Escocia, Reino Unido), Londres (Reino Unido), Treviso (Italia), Trieste (Italia), Tenerife Sur, Ámsterdam (Países Bajos), Birmingham (Reino Unido), Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao y Bérgamo (Italia). Además, uno de Oporto ha tenido que aterrizar en Faro.

Desde Aena confirman que la niebla era muy espesa e impide aterrizar. De hecho, el de Sevilla no es único aeródromo afectado, sino que otros aeropuertos cercanos como el de Jerez de la Frontera o el Federico García Lorca Granada-Jaén también han visto como los vuelos previstos han tenido que aterrizar en otras terminales.

¿Qué derechos tengo si desvían mi avión?

Ante esta situación, son muchos quienes buscan como reclamar los daños ocasionados por estos desvíos. Lo fundamental es mantener la calma y exigir a la aerolínea que te dé toda la información de la que dispone. Lo ideal es pedir un certificado con los motivos del desvío y contactar con la aerolínea para exigir todas las posibles reclamaciones a través de sus páginas web.

Tanto quienes hayan aterrizado en Málaga, como quienes lo hayan hecho en Faro tienen derecho a llegar a Sevilla con otro medio de transporte de forma gratuita. Si la aerolínea no establece su propia forma de transporte, algo poco habitual, y son los pasajeros quienes tienen que pagar el importe, es importante guardar el ticket para después poder reclamárselo.

Durante el tiempo de espera hasta saber cómo podrán realizar el trayecto hasta Sevilla, los viajeros tienen derecho, en el aeropuerto de aterrizaje a la comida y bebida necesaria, cuyos gastos deben correr a cargo de la aerolínea. Esta es una exigencia que, según marca el reglamento europeo de derechos de los pasajeros, se aplica siempre, sin importar el motivo que impida llegar al destino original en el plazo estipulado.

¿Me devuelven el dinero si desvían mi avión?

Pese a todo, la niebla es considerada una "circunstancia extraordinaria" que no puede evitarse según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Esto provoca que no se pueda reclamar una compensación de entre 250 y 600 euros, aplicables en otras situaciones, para compensar el desvío. Ni siquiera es fácil poder exigir daños por conexiones que no se han podido tomar debido al desvío.

Si el desvío provoca la pérdida de un segundo vuelo hay dos opciones. Si este otro trayecto estaba agenciado con la misma aerolínea, esta debe asegurarte tu derecho a llegar a tu destino, ya sea con una reubicación en el mismo día o en otro, si es así debe hacerse cargo de los gastos de estancia y alimentación. Si, por el contrario, es otra con otra compañía, dependerá de su política, aunque lo normal es que el pasajero se tenga que hacer cargo económicamente.