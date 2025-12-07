Un accidente entre un turismo y un taxi provoca desvíos en la calle Torneo de Sevilla
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este domingo en la intersección con la calle Baños
Un accidente de tráfico entre un turismo y un taxi ha tenido lugar en la madrugada de este domingo 7 de diciembre en la Calle Torneo de Sevilla, que ha provocado desvíos y cortes de tráfico en la vía.
El siniestro tuvo lugar en torno a las 05.00 horas de la mañana, según informa a este periódico el servicio de Emergencias 112, cuando un turismo colisionó por alcance contra un taxi en la citada calle intersección con la calle Baños, cerca de la gasolinera. Fue el mismo conductor del turismo el que avisó al 112 alertando del suceso e informando de dolores por todo el cuerpo.
Se movilizaron efectivos de la Policía Local de Sevilla, sanitarios y bomberos, que acudieron al lugar. A raíz del hecho se produjeron desvíos de tráfico sentido Arjona a la altura de calle Baños, durante la actuación policial.
El conductor del turismo sí resultó afectado tras al accidente y fue atendido in situ, aunque no consta ningún desplazamiento hospitalario. A las 06.40 Emergencias Sevilla informó por redes sociales de la normalización del tráfico en la zona.
