Así afectarán las lluvias a Sevilla: dos frentes se acercan a la península y dejarán precipitaciones estos días

Aemet confirma que Andalucía y Sevilla disfrutarán de tiempo anticiclónico este lunes y martes con cielos prácticamente despejados o con nubes altas. A partir de ahí se prevé la entrada de frentes atlánticos que entrarán por el oeste peninsular y dejarán lluvias en la capital hispalense y en la región andaluza, dependiendo de los días y horas.

Se prevé que un primer frente entre el miércoles en la región afectando a Sevilla y un segundo el jueves, con un día intermedio el miércoles en el que el panorama meteorológico será tranquilo con nubes y claros en la provincia y en la capital. Habrá que ver cómo evolucionan las borrascas atlánticas estos días con esos frentes asociados.

Qué días y horas lloverá en Sevilla

Como decimos, el miércoles el tiempo será inestable en la provincia de Sevilla. En Sevilla capital en la primera parte del día de 00.00 a 12.00 horas se esperan lluvias con un 65% de probabilidad, a partir de esa hora baja a un 35%. Todo el día habrá cielos nubosos en general.

El miércoles será en principio un día de transición y habrá nubes y claros sin apenas posibilidad de lluvias. Ya el jueves habrá otro cambio, un segundo frente se adentra en la región y nublará los cielos de nuevo, con un 90% de probabilidad de lluvias todo el día. Más allá del jueves la incertidumbre es muy elevada y veremos cómo evolucionan esos frentes estos dias.

Si hablamos de temperaturas, no habrá muchos cambios. Según indican los mapas meteorológicos de Aemet, los termómetros se moverán en Sevilla capital en torno a los 20 grados de máxima de media y 7-8 grados de mínima, unos valores similares a los de estos días.