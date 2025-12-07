Dolor en El Viso: el presunto asesino de la mujer hallada muerta en su vivienda tenía antecedentes por maltrato

Dolor y consternación en El Viso del Alcor tras lo que la Guardia Civil investiga ya como un posible crimen de violencia de género. Los agentes han abierto una investigación por la muerte de una mujer, de unos 30 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del sábado en una vivienda de este pueblo donde se había declarado un incendio. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la víctima, de nacionalidad colombiana, era madre de una hija, que no se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos.

El hallazgo se produjo tras un aviso por incendio. Cuando los equipos de emergencia lograron acceder a la vivienda, localizaron el cuerpo de la mujer con signos compatibles con violencia por arma blanca. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, explicó que será la autopsia la que determine si la muerte se produjo antes del fuego o si el incendio pudo tener relación con el fallecimiento. No obstante, señaló que la investigación se mantiene abierta como posible caso de violencia de género.

En relación con lo ocurrido, los agentes detuvieron esa misma noche a un hombre de origen español, de 35 años, que habría mantenido algún tipo de relación sentimental con la víctima. Según confirmó la Subdelegación del Gobierno, la mujer no estaba inscrita en el sistema VioGén, mientras que el detenido sí figuraba en él por un caso previo vinculado a otra pareja.

El alcalde de El Viso del Alcor, Gabriel Santos (2d), acompañado por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano (d), y el alcalde de la cercana localidad de Mairena del Alcor, José Manuel López (3d), durante la lectura de un comunicado y el minuto de silencio. / David Arjona / EFE

Por su parte, Francisco Toscano insistió en la necesidad de ser prudentes hasta que concluyan las diligencias, pero recordó la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo: "Cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada, o cualquier persona de su entorno, debe acudir y formular las denuncias pertinentes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", expresó.

También la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se refirió a los hechos en la mañana de este domingo. Durante un acto público en Málaga, señaló que "todo apunta a una nueva víctima", aunque subrayó que la confirmación definitiva dependerá del avance de la investigación y la autopsia. La consejera insistió en que "las políticas feministas son necesarias e importantes, y debemos trabajar unidas en defensa de las mujeres".

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha hecho un llamamiento a los vecinos para guardar un minuto de silencio este domingo ante las puertas del Consistorio, en memoria de la mujer hallada muerta anoche. / David Arjona / EFE

El caso ha generado una profunda conmoción en El Viso del Alcor. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, con las banderas a media asta en los edificios municipales, y celebró este domingo un minuto de silencio en memoria de la víctima. En un comunicado, el Consistorio trasladó su "pésame, apoyo y respeto" a la familia y allegados en estos momentos tan dolorosos.

Mientras tanto, la Guardia Civil continúa recabando pruebas para esclarecer qué ocurrió en la vivienda y reconstruir los últimos momentos de la víctima, cuya muerte ha reabierto el debate sobre la violencia machista y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección.

En lo que va de 2025, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 42 víctimas mortales desde comienzos del año hasta la fecha, de ellas 10 en Andalucía.