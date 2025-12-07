Los dulces más virales de Brasil llegan a Sevilla: "Son muy diferentes"

No hay celebración en Brasil que se precie que no tenga una enorme bandeja de brigadeiros sobre la mesa para disfrutar en buena compañía. Unos dulces que se han convertido en los más virales y populares del país, y que acaban de llegar a la provincia de Sevilla.

En concreto, se trata de un postre similar a una trufa, hecha principalmente con leche condensada, cacao en polvo y mantequilla, y enrolladas en pequeñas bolitas cubiertas de chocolate o diversos elementos.

Dulces "100% artesanales" llegados de Brasil a Utrera

Un bocado repleto de sabor y originalidad que ya se puede degustar en el municipio sevillano de Utrera, que ha abierto el primer negocio de brigadeiros del territorio, hechos de forma "100% artesanal".

Así, ha nacido 'La Brigadería de Utrera', un negocio que, por el momento, solo recibe pedidos online a través de sus propias redes sociales y que ha llevado hasta la provincia sevillana este dulce que nació en Río de Janeiro.

Lilian, una joven brasileña que lleva 16 años residiendo en España, ha sido la encargada de llevar a cabo este nuevo negocio que ofrece una amplia variedad de sabores y texturas de estas curiosas bolitas apenas conocidas en Andalucía hasta la fecha.

Todos los sabores de este dulce brasileño

"Son muy diferentes a los dulces que tenemos aquí en España", señalan sus propios clientes. Y es que no solo cuentan con un exterior particular, sino con una intensidad de sabores que les hace un dulce único en la provincia.

Entre la amplia variedad de sabores con los que cuenta, se encuentra el de chocolate negro; el 'Casadito', con chocolate y chocolate blanco; la 'Sorpresa de uva', el almendrado, de Oreo, de Kit Kat, los 'Besitos de coco' y el 'Prestigio', con chocolate y coco.

A estos se suman sus brigadeiros de crème brûlée, red velvet, fresa con chocolate y leche con Nutella.

Brownies especiales en este nuevo negocio de Sevilla

Además, la brigadería sevillana también realiza 'brigabrownies', que une lo mejor de ambos dulces, y que se pueden degustar con sabores como chocolate negro, 'Besitos de coco', fresa con chocolate, Oreo, Kit Kat, almendrado y dulce de leche.

Y para celebrar la Navidad, este establecimiento ha creado una carta especial para estas fiestas, con brigadeiros de sabores como el turrón, cacao, queso parmesano con Guayaba, 'Floresta negra', con chocolate y cereza en almíbar, 'Tres amores', con chocolate blanco, vainilla y leche, crème brûlée, leche con Nutella, 'Besitos de coco', Oreo, 'Casaditos' y 'Sorpresa de uva'.

Precios de estos dulces virales de Brasil

Además, ha llevado a cabo una guirnalda de brownie de 30 centímetros para 10 o 15 raciones de chocolate o red velvet, a las que se pueden añadir diversas coberturas, como chocolate 50%, queso crema o chocolate blanco, todo ello decorado con motivos navideños, fresas y brigadeiros.

Los brigadeiros se pueden adquirir en su caja de 6 dulces por 6 euros o la caja de 12 brigadeiros por 10 euros, mientras que se ha dispuesto una caja especial de Navidad con una miniguirnalda de brownie y 4 brigadeiros por 10 euros.

Cómo conservar estos dulces brasileños

La guirnalda completa de 30 centímetros para hasta 15 raciones, por su parte, tiene un precio de 35 euros. Para realizar los pedidos de los sabores normales, es necesario mandar un mensaje privado a sus redes sociales con una antelación de unas 72 horas.

Por su parte, los encargos navideños se recibirán hasta el 20 de diciembre y se entregarán el 23 y 30 de diciembre.

"Los dulces se conservan perfectos seis días fuera de la nevera y 10 días refrigerados", señala el negocio sobre estos dulces típicos de Brasil que buscan hacer de Sevilla su nuevo hogar.