La falta de policías locales obliga al Ayuntamiento a dejar sin cobertura varios actos religiosos este lunes

La crisis abierta por la falta de agentes de Policía Local en Sevilla para estas fechas de puente y Navidad vuelve a generar consecuencias visibles en plena festividad de la Inmaculada. Según un comunicado remitido por el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) a hermandades y organizadores, el Ayuntamiento ha informado de que no podrá ofrecer cobertura policial este lunes 8 de diciembre a varios actos religiosos previstos en distintos barrios debido a "las incidencias de personal que se vienen produciendo durante este puente".

El mensaje, firmado por el jefe del servicio, Luis Aucha, y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, señala que no será posible garantizar la presencia de agentes en la procesión extraordinaria de la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa, el Rosario de la Aurora de la Virgen de la Anunciación, la procesión de la Inmaculada de la Sacramental del Corpus Christi y el rosario de María Santísima de Guadalupe de la Hermandad de Las Aguas. Ante esta situación, el CECOP insta a las corporaciones a modificar los itinerarios hacia zonas peatonales o a celebrar los cultos de forma estática, sin producir afectación al tráfico.

El pasado 4 de diciembre, ya se avisó que, dadas las circunstancias, se darían prioridad a los eventos prioritarios.

Esta comunicación llega tras varios días de tensión entre el Ayuntamiento y los portavoces sindicales de la policía por la escasez de efectivos, una problemática que sindicatos y mandos policiales vienen señalando desde hace meses y al que el Ayuntamiento ha tratado de dar solución ante una de las fechas con más afluencia en las calles de Sevilla. Durante el puente festivo, la situación se ha agravado por múltiples bajas, turnos sin completar y dificultades para cubrir servicios extraordinarios, lo que ha obligado al Ayuntamiento a reorganizar prioridades y a limitar despliegues.

El conflicto entre Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Local por el Plan de Navidad está cerca de su capítulo final. Aunque ahora el alcalde, José Luis Sanz, deja toda la responsabilidad a la oposición. El primer edil popular apostó este viernes en la reunión mantenida con los representantes de los tres sindicatos de la Policía Local (Sppme-A, Csif y SPLS) por recuperar la propuesta llevada al pleno extraordinario del pasado 26 de noviembre, consistente en destinar 5,6 millones de euros a pagar horas extras, que fue rechazada en bloque por PSOE, Vox y Podemos-IU. Ahora, tras las conversaciones mantenidas con los sindicatos -también sobre otros aspectos relacionados con la situación laboral de los agentes- Sanz confía en recibir el visto bueno definitivo de los policías y que eso sirva para convencer a la oposición.

La polémica ha sido especialmente intensa en redes sociales y en el ámbito cofrade, donde algunas hermandades habían mostrado preocupación ante la falta de certezas sobre sus salidas programadas. El comunicado del CECOP confirma ahora que el Ayuntamiento no podrá garantizar la seguridad ni los cortes de tráfico, una decisión que impacta directamente en actos tradicionalmente muy concurridos en la víspera del 8 de diciembre.