El gigantesco parque de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril

Existe un parque en Sevilla capital que se ha convertido en uno de los más extensos y más apreciados por sus vecinos por la amplia variedad de posibilidades que ofrece, con enormes bosques y jardines, lagos, zonas de pícnic, senderos e, incluso, su propio ferrocarril.

ESte entorno natural que cuenta con 120 hectáreas de extensión es el Parque del Alamillo, un enclave situado en la zona norte de la Isla de la Cartuja que fue inaugurado en 1993 con motivo de la Expo del 92.

El Parque del Alamillo, perfecto para visitar en familia

Así, este pulmón verde que cuenta con más de tres décadas de historia se ha posicionado como uno de los mejores lugares para disfrutar de una jornada al aire libre en familia, al disponer de gran variedad de instalaciones y servicios, así como una amplia cantidad de actividades para todos los públicos.

Parque del Alamillo, el gigantesco pulmón verde de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril / Parque del Alamillo

En su localización, entre los cauces antiguo y nuevo del río Guadalquivir, se creó este parque urbano que nació con la intención de recrear el paisaje natural del bosque mediterráneo.

Por ello, este espacio cuenta con toda clase de especies autóctonas que reproducen los diferentes ecosistemas del territorio, como olivos, pinos, álamos, olmos o encinares, entre otros.

Kioskos, merendemos y restaurantes en este parque de Sevilla

Pero además de una extensa riqueza natural y paisajística, el Parque del Alamillo cuenta con toda clase de equipamientos para el disfrute de todos los sevillanos y visitantes, como kioskos, senderos, zonas de pícnic y establecimientos de restauración.

De igual modo, entre la amplia variedad de opciones que se encuentran en el parque destacan su pequeño ferrocarril, su tren, su zona de juegos infantiles, con toda clase de atracciones, sus huertos urbanos y su área de adiestramiento canino.

Lagos y yacimientos en el Parque del Alamillo

De igual modo, en este parque destacan sus lagos y ríos, que permiten la práctica de esquí acuático, piragüismo y kayak, entre otros deportes; así como su área de recreación de un yacimiento arqueológico, en el que se puede realizar un taller de arqueología experimental.

Y uno de sus principales referentes y centro neurálgico del parque es el Cortijo del Alamillo, una edificación que dispone de un gran salón de actos con capacidad para más de 150 personas disponible para colectivos y toda clase de actividades.

A estos se suman varias salas de trabajo y exposiciones, todo ello alrededor de un patio de grandes dimensiones utilizado en ocasiones como escenario de eventos de teatro, cine, talleres y música.