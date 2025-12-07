Un gran mercadillo navideño y medieval en Sevilla con su propio espectáculo de gladiadores

Un mercadillo navideño y medieval para dar la bienvenida a la Navidad. Así se prepara para la llegada de esta festividad el municipio sevillano de Gines que, durante cuatro días de forma ininterrumpida, se llenará de pasacalles, animaciones e, incluso, espectáculos de gladiadores.

Así, esta localidad situada a 15 minutos de la capital de Sevilla acogerá el XVIII Mercado Medieval y Navideño de Gines, un evento que se celebró por primera vez en 2007 y que se ha convertido en la puerta de entrada de la Navidad en el pueblo.

Fechas del Mercado Medieval y Navideño de Gines

De ese modo, desde el 11 de diciembre hasta el 14 del mismo mes, Gines se convertirá en una aldea medieval repleta de música itinerante, espectáculos y eventos que cada año logran atraer a unas 90.000 personas no solo a la localidad, sino a toda la provincia.

Durante estos cuatro días, Gines celebrará una amplia variedad de actividades para toda la familia, así como su tradicional mercadillo, con puestos de artesanía, productos navideños, gastronomía popular y juguetes, además de muestras de oficios antiguos, plantas y juegos tradicionales.

XVIII Mercado Medieval y Navideño / Mercado Medieval y Navideño

Las actividades del mercado de Gines

A esto se suman las exposiciones temáticas que se celebrarán durante estas jornadas festivas, así como los talleres de cetrería, pasacalles, teatros, número de animación y música en directo.

Los visitantes también podrán disfrutar de su granja de animales, donde podrán ver de cerca camellos, burritas enanas y ocas, entre otros especímenes.

Combates entre gladiadores para dar la bienvenida a la Navidad

Pero este año, el Mercado Medieval y Navideño de Gines incorporará una novedad, su 'Gran Circus Maximus', un espectáculo ambientado en la Antigua Roma en el que gladiadores recrearán combates, desafíos y escenas épocas inspiradas en los antiguos juegos.

Todo ello creará un clima único gracia a su vestuario histórico, su cuidada escenografía y su narrativa "llena de acción", por lo que se prevé que sea el gran atractivo de la nueva edición.

Precios de las entradas y fechas de los espectáculos en Gines

Para ver estos espectáculos, es necesario adquirir una entrada por 6 euros en el caso de la venta anticipada y 7,50 en taquilla. Los pases del circo romano se celebrarán el viernes 12 de diciembre a las 17.30 y las 20.30 horas, el sábado a las 13.30, 17.00 y 20.30 horas, y el domingo a las 13.30 y las 17.00 horas.

XVIII Mercado Medieval y Navideño de Gines / Mercado Medieval y Navideño

Las actividades, por su parte comenzarán el jueves 11 de diciembre a las 18.15 horas con la inauguración del Mercado Medieval y Navideño, el pregón de la Navidad y el gran desfile con música. Tras esto, se sucederán cuatro días repletos de historia, tradición y costumbres que harán de Gines un enclave único en toda la provincia.