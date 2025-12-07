Así es el interior de Mega Ozone Bowling, la gran apuesta de ocio de Sevilla Este

El Mega Ozone Bowling de Sevilla Este es ya una realidad desde el pasado miércoles 3 de diciembre y ya los vecinos pueden disfrutar de este gran centro de entretenimiento que pretende revolucionar el ocio en el barrio, tan deficitario de apuestas de este tipo.

Esta propuesta innovadora que combina entretenimiento familiar y juvenil quiere posicionarse como un referente del ocio en la capital andaluza, afirma la empresa Bogaris, impulsora del proyecto y propietaria del Centro Aleste Plaza, donde además del Mega Ozone Bowling se encuentra el hipermercado Alcampo.

Interior del Mega Ozone Bowling en Sevilla Este. / Ramón Morales

Un gran centro de ocio para 12.000 personas en Sevilla Este

Los sevillanos ya acuden a este gran centro de ocio en Sevilla Este, un distrito con más de 120.000 personas y muy falto de instalaciones de este tipo. Con 12.000 metros cuadrados de superficie, se puede disfrutar de 24 pistas de bolos de última generación, un karting indoor 100% eléctrico, el primero de estas características en la ciudad, o sumergirse en la diversión de la zona arcade, con simuladores, máquinas recreativas y deportivas.

El centro de ocio también ofrece actividades para toda la familia, como un mega hinchable de 1.000 m² Hoop by Ozone, salas de cine premium (aunque por el momento no están abiertas) y una amplia zona de restauración, asegurando experiencias únicas tanto para adultos como para los más pequeños.

Horarios, cómo aparcar y cuánto cuesta

El horario de estas instalaciones, que también están conectadas directamente con el hipermercado Alcampo y por el exterior del recinto, es de lunes a jueves de 16.00 a 00.00 horas, los viernes de 16.00 a 01.00 horas, los sábados de 12.00 a 01.00 horas; y los domingos de 12.00 a 00.00 horas.

Entrar al recinto es gratis, además de aparcar en el parking subterráneo. En el interior las máquinas recreativas y simuladores se accionan con la tarjeta recargable que hay que adquirir en la zona de tickets. En cuanto a los bolos, el martes es el día del bowling a 4 euros por persona con alquiler de zapatos incluido. De lunes a viernes tiene un coste de 4,50 euros sin alquiler de zapatos (más 1 euro del alquiler de zapatos solo en la primera partida). Los sábados y domingos cuesta 5,50 euros sin alquiler de zapatos (también más 1 euro del alquiler de zapatos solo en la primera partida).

El hinchable Hoop by Ozone ofrece diversas tarifas según el día: durante el Hoop Day (jueves no festivos) el acceso cuesta 5 € por 1 hora, mientras que los lunes, martes, miércoles y viernes el precio es de 7 € por 30 minutos o 9 € por 1 hora; los sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos la entrada asciende a 9 € por 30 minutos o 11 € por 1 hora, y los acompañantes abonan 5 €.

La Fasta Zone, la pista de karts eléctricos, ofrece tarifas de 15 € de lunes a jueves, con tarjeta de socio gratuita —aunque su reposición por extravío cuesta 7 €—, mientras que los viernes no festivos, durante el Día del Karting, el precio es de 12 €; los sábados, domingos y festivos la sesión tiene un coste de 18 €, igual tanto para niños como para adultos, y el kart biplaza está disponible todos los días por 20 €; la participación exige una edad mínima de 7 años y una altura de 1,30 m, requisitos que deben cumplirse simultáneamente.