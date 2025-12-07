La Navidad llega a Sevilla con planes para toda la familia: desde cuentacuentos a talleres de cocina

Las luces están puestas en la Avenida de la Constitución, los belenes montados y los conventos venden sus dulces en el Alcázar. La Navidad ha llegado definitivamente a Sevilla en este puente de diciembre y las actividades para hacer en familia se multiplican. La ciudad se abre para ofrecer una agenda adaptada a todas las edades con la que huir de las calles llenas de gente.

En rojo están siempre marcadas las actividades que propone la Fundación Cajasol. Durante el mes de diciembre y principios de enero no queda ni un solo hueco libre en su programación en sus Gozos de diciembre. Según ellos mismos marcan, esta cita se ha convertido ya en una tradición para muchas familias en la capital hispalense y busca conectar la cultura, la fe y la emoción compartida entre generaciones.

Sin duda, el anuncio más esperado fue la apertura del tradicional Belén, que acumula colas cada día para poder disfrutar de uno de los nacimientos más famosos de la ciudad. Un espacio enorme en el que poder difrutar de la tradición belenista de la ciudad y que se ha convertido por derecho propio en uno de los grandes atractivos de la capital en estas fechas tan señaladas.

Cuándo visitar Belén de la Fundación Cajasol

Los interesados podrán visitarlo desde el viernes 5 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, en horario de 11:00 a 21:00 de lunes a domingo. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero el horario será reducido, de 11:00 a 14:00, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado al público. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa, salvo para grupos organizados.

Como cada Navidad, la programación cultural de Cajasol se carga de conciertos y espectáculos teatrales. Desde el Coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla hasta el musical del Mago de Oz pasando por un concierto de Davinia Jaén y Lidia Hernández. Las opciones se multiplican y se adaptan a todos los gustos y edades para que todos puedan disfrutar.

Talleres creativos de cocina navideña, lettering, cómic, origami, estampación textil o escape rooms son algunas de las propuestas que trae la fundación para hacer en familia o que los más pequeños pasen un rato entretenido.

Novedades de la Fundación Cajasol

Este año viene acompañado de novedades. La Fundación se ha apoyado en la tecnología desarrollada pro Beon para traer El carnet de Piloto de Dragones. La historia interminable. Se trata de una experiencia de inmersión en la Sala Murillo que permitirá que los visitantes puedan adentrarse en un universo literario gracias a seis activaciones interactivas con inteligencia artificial y gafas de realidad virtual.

Algo similar ocurrirá en la Sal Vanguardia. Allí, los más pequeños de la casa podrán vivir una experiencia única en la que podrán hablar con los Reyes Magos en directo desde Oriente. La magia y la tecnología permiten mantener una vídeollamada intercontinental en la que los niños de Sevilla podrán recordarle a Sus Majestades qué querrán que les traigan esta Navidad.

Algunos eventos han colgado ya el cartel de completo, pero todavía hay opciones para todos los gustos. Para poder participar en estas actividades solo hace falta sacar entradas en la página web oficial de la Fundación Cajasol y acudir con muchas ganas para disfrutar todos juntos. En algunos casos los tickets van saliendo cada semana.