El pueblo de Sevilla que se convierte cada año en un "gran escenario navideño": con talleres, manualidades y cuentacuentos

El espíritu navideño ya ha conquistado la inmensa mayoría de municipios de Sevilla que, con sus decorados, actividades y alumbrados, se han sumido en un ambiente festivo único que llena cada una de sus calles y plazas. Es lo que le ha ocurrido a un pueblo sevillano que 'venera' la Navidad al transformar por completo su fisionomía y ocio en estas fiestas.

Este enclave de imprescindible visita durante estos meses navideños es Alcolea del Río, un municipio que ha modificado sus calles hasta convertirlas en un "gran escenario navideño" repleto de luces, guirnaldas y toda clase de decorados.

Actividades para toda la familia para celebrar la Navidad en Sevilla

Y para celebrar estas fiestas, Alcolea del Río ha preparado una extensa programación repleta de actividades culturales, lúdicas y tradicionales que arrancaron este pasado miércoles con una gran chocolatada solidaria y que se extenderá hasta el 5 de enero.

Así, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de magia y circo, obras teatrales, festivales de villancicos, cuentacuentos, papanoeladas infantiles, pasacalles, música y zambombás.

Hinchables en Alcolea del Río durante la Navidad

Además, el municipio dispondrá de forma diaria desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero diversos hinchables en la Avenida Príncipe Felipe, así como distintos puestos de comida para degustar los tradicionales buñuelos, palomitas y toda clase de bocados propios de la época.

Acolea del Río, el pueblo de Sevilla en el que se venera la Navidad: con talleres, manualidades y cuentacuentos / Ayuntamiento de Alcolea del Río

Una amplia variedad de actividades "pensadas para disfrutar en comunidad", tal y como asegura el propio Ayuntamiento de Alcolea del Río.

Unas actividades que comenzaron este pasado miércoles y que continuarán hasta el próximo 5 de enero con cuentacuentos con música, espectáculos de Disney, teatros, circos, zambombás y su Festival de Villancicos.

Navidad en Alcolea del Río: chocolatadas, pre-uvas y Cartero Real

El 16 de diciembre, por su parte, se llevará a cabo la tradicional chocolatada para mayores en la Caseta Municipal a las 16.30 horas, así como una Papanoelada infantil en bici con juegos populares el 20 de diciembre en la Plaza de la Constitución.

Entre los momentos más esperados de esta Navidad en Alcolea del Río destacan la fiesta pre-uvas, que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución el 27 de diciembre, y la llegada del Cartero Real el 2 de enero en la Plaza de la Constitución a las 17.00 horas.

El 5 de enero será el momento de la emblemática Cabalgata de Reyes Magos, que saldrá del recinto ferial a las 16.30 horas.