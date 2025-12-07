Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Viso del Alcor convoca un minuto de silencio por el posible asesinato machista en el municipio

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de El Viso ha convocado a la ciudadanía ante las puertas del Consistorio a las 12.00 horas

Una patrulla de la Guardia Civil.

Una patrulla de la Guardia Civil. / Jose Manuel Vidal - EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) ha realizado este domingo un llamamiento a la ciudadanía para guardar un minuto de silencio ante las puertas del Consistorio, en memoria de la mujer hallada muerta la noche anterior en una vivienda del municipio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de El Viso ha convocado a la ciudadanía ante las puertas del Consistorio a las 12.00 horas. Asistirá, entre otras personalidades, el Subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano.

Luto oficial en el municipio

Asimismo, ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, y ha suspendido el concurso de Hogueritas previsto para este domingo.

El Ayuntamiento, que ha condenado "firmemente" los hechos y permanece a disposición de las autoridades competentes durante el desarrollo de la investigación, ha trasladado su pésame, apoyo y respeto a la familia y allegados de la víctima.

La Guardia Civil detuvo anoche a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista.

Según informó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

Tras el aviso por el incendio en una vivienda de El Viso del Alcor, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia, aunque será la autopsia y la investigación las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio.

No obstante, según el subdelegado, la Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista, ya que el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

Ella no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género, pero el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior con otra mujer.

Cómo pedir ayuda frente a casos de violencia de género

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Noticias relacionadas y más

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gasolinero de Alcosa lanza un grito de auxilio a sus vecinos: 'Me lo quitan todo
  2. Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
  3. Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo
  4. La Junta responde al frente común de Bermejales y Bellavista para que el Metro sea soterrado: 'Vamos a estudiarlo
  5. ¿Abre Mercadona, Lidl y Carrefour el 6 y 8 diciembre en Sevilla?
  6. Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
  7. El aeropuerto de Sevilla recupera la normalidad tras una mañana de caos por la niebla: 17 vuelos desviados y miles de pasajeros afectados
  8. Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026

Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo

Un pueblo en el corazón de Triana: cómo se vive en el barrio de los mil naranjos, los chalés antiguos y el Lunes Santo

Un jubilado sevillano gana la batalla judicial a la Seguridad Social: cobrará el complemento por brecha de género aplicable a los hombres

Un jubilado sevillano gana la batalla judicial a la Seguridad Social: cobrará el complemento por brecha de género aplicable a los hombres

El Viso del Alcor convoca un minuto de silencio por el posible asesinato machista en el municipio

El Viso del Alcor convoca un minuto de silencio por el posible asesinato machista en el municipio

Un gran mercadillo navideño y medieval en Sevilla con su propio espectáculo de gladiadores

Un gran mercadillo navideño y medieval en Sevilla con su propio espectáculo de gladiadores

El pueblo de Sevilla que se convierte cada año en un "gran escenario navideño": con talleres, manualidades y cuentacuentos

El pueblo de Sevilla que se convierte cada año en un "gran escenario navideño": con talleres, manualidades y cuentacuentos

El gigantesco parque de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril

El gigantesco parque de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril

Un accidente entre un turismo y un taxi provoca desvíos en la calle Torneo de Sevilla

Un accidente entre un turismo y un taxi provoca desvíos en la calle Torneo de Sevilla

Detenido un hombre de 35 años por la muerte de una joven en El Viso del Alcor: se investiga como violencia machista

Detenido un hombre de 35 años por la muerte de una joven en El Viso del Alcor: se investiga como violencia machista
Tracking Pixel Contents