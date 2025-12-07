La Giralda y el Teide, a dos horas y media de distancia: los nuevos vuelos que unen a bordo lo mejor de Sevilla y Canarias

Si miras por la ventanilla hacia abajo aún se ve la Giralda, pero el interior del avión ya es una extensión de una ladera del Teide o una calle de La Laguna. Se escucha música canaria, la distribución de los asientos es similar a la de una guagua, las azafatas van uniformadas con gorro y mandil y el paladar se recrea con productos canarios, desde el vino hasta el queso. Sevilla y las Islas Canarias han añadido esta semana a sus lazos históricos, como Triana (también en Las Palmas) o Santa Cruz (de Tenerife), otra conexión, aérea. Binter aterrizó en la capital andaluza este lunes con veinte frecuencias semanales bajo el ala, que según cifras del Ayuntamiento de Sevilla van a "disparar" la llegada de viajeros procedentes del archipiélago por encima del reciente incremento del 20%. Y al revés, la compañía ya celebra la "buena acogida" con unas primeras ventas que "están cubriendo las expectativas".

Tras anunciar Ryanair la eliminación de conexiones, y quedarse Vueling como el principal operador, Binter anunció hace unos meses su llegada a Sevilla, que se ha producido con el inicio de diciembre. Desde ya ofrece una veintena de frecuencias a la semana, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Hacia Tenerife Norte, a las 20.00 horas los lunes y a las 19.50 el resto de días, con llegada a la isla a las 21.25 y 21.15, respectivamente. Y hacia Gran Canaria los vuelos parten a las 12.20 y aterrizan en el archipiélago a las 13.45 horas. En dirección opuesta, desde Tenerife salen aviones a las 16.10 los lunes y a las 16.00 horas el resto de días. Por su parte, desde Gran Canaria, los aviones parten a las 08.30 horas.

Vuelos inaugurales de Binter entre Sevilla y las Islas Canarias / Binter

En algo más de dos horas coges un avión en Sevilla y llegas a cualquiera de los dos destinos canarios. Pero no tiene que ser necesariamente el final del viaje, porque también se puede pasar del río Guadalquivir al volcán de La Palma. Los pasajeros pueden llegar a otra isla, o regresar desde ella, sin añadir nada más al precio del billete y con la maleta viajando por su cuenta hasta el lugar, ya que Binter facilita sin coste los enlaces interinsulares: son más de 220 vuelos que salen cada día de media dentro del archipiélago para llegar a La Palma, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa o La Gomera. De hecho, hasta un 30% de las ventas de Binter en sus nuevos viajes con Sevilla tienen como origen o destino alguna de estas islas.

Aunque realmente, estos vuelos recién estrenados buscan que la experiencia de conocer las islas se viva desde el primer segundo que esperas sentado en el avión para el despegue. "Es el modo canario de volar. Es viajar como se hacía antes, que ya estabas feliz antes de llegar al destino", analiza Miguel Ángel Suárez, director comercial y de marketing de Binter, un día después del gran día del estreno en un encuentro con los medios de comunicación, entre ellos El Correo de Andalucía, en Tenerife.

"Ofrecemos un avión muy cómodo y espacioso. Hemos apostado por dos sitios y dos sitios a cada lado, sin uno en medio, que recuerda a una guagua", comenta Suárez sobre la disposición de las plazas, que permiten estirar bien las piernas. "Nos diferenciamos también por un aperitivo gourmet a bordo, con productos canarios, con vinos y quesos diferentes. Así ayudamos también a que Canarias se desarrolle económicamente", explica. "No sufres tampoco el estrés de que no quepa tu maleta, incluimos la de mano. Y tenemos un sistema wifi con entretenimiento a bordo, juegos y música. Sin olvidar la amabilidad con el cliente", añade este directivo de Binter.

Música canaria en directo y galletas flamencas Integrantes de Los Sabandeños y Los Gofiones acompañaron a los pasajeros el primer día, con un ambiente festivo y una muestra del folclore canario. Además, se obsequió a todos los viajeros con un portaplátanos lleno de golosinas y una galleta con forma de traje de flamenca, diseño que inspiró el delantal que lucieron las tripulantes de cabina a la hora de servir el aperitivo a bordo.

La aerolínea tiene como meta a corto plazo "diferenciarnos". "Nos posicionamos competitivamente en calidad, con la mejor relación calidad-precio, a un precio razonable. En todos nuestros destinos nacionales está funcionando bien este modo. El público está cansado de modelos low cost. Hay pasajeros que esperan a una oportunidad de calidad y precio para ir al destino", prosigue el director comercial y de marketing de Binter. Una vez lograda "la excelencia" en imagen de marca e introducción del producto en el mercado -lo cualitativo- se pensará en lo cuantitativo. Aunque la Navidad "va bien" en cuanto a volumen de ventas, con un porcentaje similar de viajeros de origen canario y sevillano.

Sevilla, un destino al alza para los canarios

Tras Jerez de la Frontera, Granada y Córdoba, la aerolínea líder en el transporte interinsular en Canarias y con hasta 28 conexiones aéreas diferentes entre las 18 nacionales y 10 internacionales, quería seguir incrementando su media de 270 vuelos diarios. Y entre sus nuevos objetivos se marcó el de Sevilla. Dicho y hecho.

"En 2018 buscamos aeropuertos mal conectados, con conectividad complicada, sin vuelo directo o que no hubiese competencia. Arrancamos con Palma de Mallorca y Vigo, fuimos barriendo aeropuertos, y pasamos a un segundo nivel en el que estaba Sevilla, con gran cantidad de demanda. Hicimos un análisis de mercado y vimos una oportunidad de poner un producto diferente de más calidad", explica Suárez.

Vuelo inaugural de Binter entre Sevilla y las Islas Canarias / Binter

Por un lado, casa este tipo de vuelo que busca alejarse del low cost con la apuesta en Sevilla por hoteles premium, de cinco estrellas o Gran Lujo. Y por otro, el atractivo de la ciudad. "Para un canario es de los destinos más interesantes. ¿Qué no tiene Sevilla para querer ir? Yo no le veo ninguna pega", apunta Miguel Ángel Suárez. De hecho, según explicaba esta semana la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, para esta temporada son un 14,14% más de asientos y los visitantes desde Canarias han crecido un 20%. El total de plazas ofertadas entre Sevilla y Canarias para esta temporada asciende a 478.514 asientos, "un dato que demuestra la fortaleza del mercado y la confianza del sector aéreo en Sevilla". De hecho, el turismo canario ya ocupa la octava posición nacional en llegadas en Sevilla.

Los sevillanos suman otro destino vacacional

En caso de querer huir de Sevilla, Tenerife y Gran Canaria están a dos horas de avión, así como el resto de islas cogiendo un enlace a otro vuelo. "Esta conexión está teniendo buena acogida en el mercado sevillano. Sevilla y Canarias solo estaban conectadas con una aerolínea y es lógico que el sevillano quiera más", analizan desde Binter. "Nosotros ofrecemos una climatología especial, gente que agasaja, y una oferta gastronómica y cultural diferente. Cada isla es un mundo", añaden.

Entre enero y septiembre de este año, el crecimiento del número de pasajeros entre ambos destinos ya había crecido más de un 20%, una cifra que, según Moreno, "refleja una demanda sólida y un enorme margen para seguir creciendo juntos". Ahora, los nuevos vuelos "confirman que Sevilla es una apuesta segura".

La Catedral de Sevilla, el Teide, el mojo picón, el río Guadalquivir, el Real Alcázar, el gofio, el volcán de La Palma... Ya no hay excusa para disfrutar de todos estos tesoros en menos de 48 horas.