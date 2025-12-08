¿Quieres un burrito gratis en Sevilla este miércoles? Taco Bell solo pide esta sencilla condición

Comida mexicana gratis y con una condición muy sencilla de cumplir. La cadena rápida Taco Bell ha lanzado una promoción en todo el país para este miércoles 10 de diciembre. La campaña, llamada 'Activa tu modo burrito', consiste en regalar un Burrito Pulled Pork a cualquier cliente que se acerque al establecimiento más cercano que tenga, aunque hay que cumplir un requisito: llevar una manta.

"¡Coge una manta que tengas por casa, enróllate como un burrito y ven así a tu Taco Bell más cercano el 10 de diciembre para conseguir un Burrito Pulled Pork gratis! ¡Durante todo el día! ¡Tu burrito by the face, bueno, by the manta!", ha publicado Taco Bell en sus redes sociales. Por tanto, lo único que se necesita es ir al local con una manta, y te entregan el burrito.

Dónde ir a un Taco Bell en Sevilla

Según la página web de Taco Bell, en Sevilla hay nueve establecimientos en los que se puede acudir este miércoles y poder pedir los burritos gratis, sin tener que pagar nada: