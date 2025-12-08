Donar juguetes y alimentos en Sevilla en Navidad: puntos de recogida y campañas solidarias 2025

La Navidad es una de las épocas más entrañables y familiares del año, pero son miles las personas que no pueden disfrutarla en cada una de las ciudades de España por estar en situación de pobreza. Todo el mundo merece gozar de una buena cena o regalar juguetes a los más pequeños, pero la población más vulnerable, que convive diariamente con esta situación, es la que más sufre esta falta de recursos en unas fechas en las que abunda el consumismo.

Para combatir esta realidad y acercar la Navidad a los más necesitados, cada año se llevan a cabo importantísimas campañas de recogida de alimentos y juguetes a través de diferentes asociaciones y entidades. Y Sevilla no es excepción. Una de las más importantes es la llevada a cabo por el Banco de Alimentos.

El Banco de Alimentos de Sevilla ha cerrado la Gran Recogida de Alimentos 2025, celebrada los pasados 7 y 8 de noviembre, con un balance provisional de 334.700 aportaciones. Se han habilitado más de 300 puntos en supermercados y superficies comerciales, además de la posibilidad de hacer bizums y transferencias bancarias. El Banco de Alimentos de Sevilla distribuye a más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad productos esenciales y refuerza las reservas de alimentos básicos de las entidades beneficiarias para que puedan seguir atendiendo las necesidades de numerosas familias durante los próximos meses. Pero todavía se puede seguir colaborando:

La plataforma www.supersolidario.com , donde es posible realizar aportaciones puntuales o periódicas y solicitar el certificado fiscal de donación.

, donde es posible realizar aportaciones puntuales o periódicas y solicitar el certificado fiscal de donación. El sistema Bizum , a través del código 33495 , seleccionando la opción de donativo o aportación solidaria.

, a través del , seleccionando la opción de donativo o aportación solidaria. Las cuentas bancarias habilitadas para donaciones:

para donaciones: BBVA: ES24 0182 6000 1402 0801 8302.

ES24 0182 6000 1402 0801 8302. Santander: ES75 0049 1256 3721 1006 3782.

ES75 0049 1256 3721 1006 3782. Caja Rural del Sur: ES51 3187 0810 9810 9482 7522.

ES51 3187 0810 9810 9482 7522. Caixabank: ES20 2100 7326 1022 0032 5971.

Asociación de Amigos del Alamillo y Riberas del Guadalquivir

La Asociación de Amigos del Alamillo y Riberas del Guadalquivir tiene recaudadores reales que representarán a los Reyes Magos en la entrega de los juguetes recibido, reparado y puesto a punto durante todo el año para su donación a niños con escasos recursos económicos. Se trata de una campaña de recogida de juguetes usados para su recuperación y reutilización por pequeños cuyas familias no tienen recursos. Dicha entidad viene intensificando en estos días sus labores de recogida y preparación de muñecos y juegos donados por la ciudadanía. Esta Navidad tiene como objetivo superar la cifra de la pasada campaña, en la que miembros de la asociación y colaboradores voluntarios acondicionaron para su reutilización unos 17.000 juguetes que se distribuyeron entre 4.000 beneficiarios a través de 45 entidades solicitantes.

La asociación se surte de donaciones de particulares y de entidades o colectivos a través de sus respectivos programas de labor social corporativa y, una vez recepcionados los juguetes, y dado que en la mayoría de los casos son usados, se procede a su reparación y limpieza, labor que realizan los miembros de esta entidad constituida en 1994 y algunos voluntarios externos. La asociación trabaja en la campaña de recogida de juguetes durante todo el año.

Los ciudadanos que quieran colaborar con la donación de juguetes podrán hacerlo por las mañanas de los lunes, miércoles y viernes, de 11.00 a 14.00 horas, para lo cual será necesario llamar al 692545759 para acordar la entrega. También se podrán realizar entregas de lunes a viernes, de 15.30 a 19.00 horas, previa llamada al 629322771. Las llamadas a este número sólo serán atendidas en este horario.

Una voluntaria ordena los juguetes recogidos durante una campaña de Navidad / María José López / Europa Press

Recogida de juguetes de Alianza

La Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla Alianza Sevilla tiene en marcha su '10ª Campaña Solidaria de Recogida de Juguetes', destinada a niños y niñas con especiales dificultades económicas de Sevilla, bajo el lema "Un juguete, una sonrisa". La Agrupación se ha marcado como objetivo llegar a los 4.000 juguetes donados por clientela, personal de las agencias y público en general, que se entregarán a la Asociación Amigos del Parque del Alamillo. La donación puede realizarse en cualquiera de las oficinas de las Agencias de Alianza Sevilla en horario comercial, hasta el día 20 de diciembre. En las nueve últimas campañas solidarias, se han recogido más de 22.000 juguetes, contando con la participación solidaria de más de 5.500 personas, entre personal, agentes inmobiliarios y clientela de las agencias Alianza.

Carrera de la Navidad

El domingo 21 de diciembre de 2025 se celebrará la "Carrera de la Navidad" en el Parque de María Luisa de Sevilla. Tendrá un recorrido de tres kilómetros y medio y tendrá carácter benéfico a favor de Apascide (Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera) y la "Operación Buena Gente" de la Cadena SER. Además de la prueba deportiva habrá un mercadillo solidario, recogida de juguetes y alimentos y celebración con villancicos hasta las 15 horas.

Campaña de Cruz Roja

El voluntariado de Cruz Roja en Andalucía lleva a cabo la campaña ‘Sus Derechos en Juego’, con la que pretende garantizar el acceso al juego de miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, en concreto, llegar a 6.000 menores andaluces con la recogida solidaria de juguetes nuevos, educativos, no bélicos y no sexistas. La iniciativa estará activa hasta finales de diciembre, y las donaciones pueden entregarse en las sedes de Cruz Roja de las ocho provincias andaluzas.

Donación de juguetes en Unicaja

Fundación Unicaja también realiza una campaña de recogida de juguetes nuevos destinada a menores de familias vulnerables atendidas por Cruz Roja, Avance Desarrollo y Empleo, Fundación Prodean y Fundación Sevilla Acoge.

La iniciativa se desarrollará hasta el 23 de diciembre, y las donaciones podrán depositarse en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla, ubicado en la Avenida de la Palmera, 45. El horario de recogida es de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género. Así, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. De esta forma, cada niño recibirá un regalo de Navidad, y cada asociación contará también con un lote de juegos de mesa y libros para sus sedes.