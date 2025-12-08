Guía con los belenes y nacimientos que se pueden visitar en Sevilla esta Navidad de 2025: dónde ver y horarios

Una de las actividades con más tradición de la Navidad es salir con la familia, pareja o amigos por la ciudad y hacer una ruta por los belenes más bonitos de visitar, más premiados o los más históricos. Además de ver las luces, contemplar los mappings, o ir a comprar los regalos de Reyes Magos o figuras para el Belén, recorrer los principales nacimientos es una cita imprescindible en el calendario de los sevillanos.

En el caso de Sevilla, los hay de todo tipo, la mayoría con entrada libre, para que puedan disfrutar tanto los más pequeños como los adultos. De hecho, la ciudad cuenta este año con el mayor Belén iluminado de España por su altura. Y como alternativa, a una hora de la capital hay numerosos belenes vivientes, con una gran tradición tanto en Andalucía como en el país.

Belén canario de Sevilla, que se monta en la Cámara de Comercio / Ayuntamiento de Sevilla

Belén gigante frente a San Telmo

Es una de las principales novedades de la ruta de esta Navidad de 2025. Sevilla estrena un Belén gigante en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo. Según el alcalde, el iluminado más grande de España, con figuras que llegan a alcanzar casi diez metros.

Esta instalación contará con figuras de gran formato, entre ellas un San José de 9,80 metros de altura y un buey de 5,10 metros (incluyendo su tarima de 0,8 metros), todas iluminadas con luz LED cálida.

Se puede visitar hasta el 6 de enero de 2026 en cualquier momento, al aire libre. Aunque se ilumina de 18.30 a 0.00 horas salvo los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que el horario es de 18.30 a 01.00 horas.

Belén del Arquillo del Ayuntamiento

Uno de los habituales. Está montado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de belenistas de Sevilla. Se encuentra en la plaza de San Francisco, bajo el arco lateral del Ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad, próximo a las nuevas luces de la avenida de la Constitución o el nuevo mapping de la plaza. También se puede visitar hasta el 6 de enero de forma gratuita.

Gran Belén Mudéjar

Este Belén está en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, uno de los más característicos de la ciudad por su ambientación. Abrió el 5 de diciembre y está ambientado en la época medieval, resaltando los espacios arquitectónicos mudéjares que podemos encontrarnos en nuestra ciudad cuando paseamos. Se representan en miniatura edificios como la Torre de la Iglesia de Santa Catalina, el Arco de la Macarena y sus callejones o la Iglesia Omnium Sanctorum.

Presentación del Belén Mudéjar del Palacio de los Márqueses de Algaba / El Correo

Además, este año se incorporan nuevas estructuras como las columnas de la Alameda de Hércules y los Caños de Carmona, y elementos emblemáticos como el Templete de la Cruz del Campo. Para potenciar esta ambientación, se han añadido elementos decorativos, en ocasiones semiocultos y respetando siempre las reglas de escala y perspectiva. A parte de todo esto, son más de 50 las figuras humanas de entre 16 y 30 centímetros ambientadas en la época medieval.

Hasta el 7 de enero de 2026 se podrá disfrutar de esta exposición, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 13.45 horas y de 17.00 a 19.45 horas; y sábados de 10.00 a 13.45 horas. Los domingos, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero estará cerrado.

Belén hebreo de Torre Sevilla

Organizado por la Asociación de Belenistas de Sevilla, Torre Sevilla ha montado este año un Belén que combina construcciones hebreas del siglo primero después de Cristo con guiños a la identidad sevillana con la presencia de la cerámica trianera. Concebido por el artista sevillano Enrique Haro, la obra cuenta con figuras originales de los reconocidos artesanos Pedro Ramírez Pazos y Abel Ruiz que le aportan realismo a las escenas. El montaje cuenta con materiales como maderas naturales, corcho y tierras.

Se abrió al público el pasado viernes 5 de diciembre y estará disponible hasta el 5 de enero, ubicado en el lobby de Torre Sevilla. Su horario es de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas; sábados y domingos de 10.00 a 21.00 horas; los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 10.00 a 18.00 horas; y los días 7 y 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

Belén de la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol también ha inaugurado estos días su tradicional belén navideño, en su sede de la Plaza de San Francisco, consolidándose un año más como uno de los principales atractivos culturales de la Navidad en Sevilla. Más de 200 figuras elaboradas con detalle dan vida a un conjunto que combina tradición, artesanía y una cuidada ambientación histórica.

El montaje comienza desde el recibidor de la Fundación con una representación a tamaño real de la Sagrada Familia, que ocupa toda la entrada, adentrándonos en el patio presenta un recorrido en forma de “U” que permite al visitante detenerse ante cada una de las escenas que conforman el nacimiento.

Los interesados pueden visitarlo desde este viernes 5 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, en horario de 11.00 a 21.00 horas de lunes a domingo. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero el horario será reducido, de 11.00 a 14.00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado al público. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa, salvo para grupos organizados.

Segundo Belén del Parlamento de Andalucía

El Parlamento de Andalucía ha montado por segundo año consecutivo su Belén navideño, una cuidada recreación artística cedida por la Asociación Cultural Belenista de Sevilla en colaboración con Cajasol, que este año transporta al visitante a una Nochebuena del siglo XIX en un cortijo andaluz, donde una familia prepara con esmero todo antes de acudir a la tradicional Misa del Gallo. El año pasado el Belén estuvo inspirado en Medina Azahara.

El Parlamento abre al público un Belén inspirado en una Nochebuena del siglo XIX en un cortijo andaluz. / JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE A / Europa Press

El Belén, que tiene acceso por la puerta de la fachada principal del Parlamento, puede ser visitado, a partir del 9 de diciembre, de forma gratuita de lunes a jueves en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, y los viernes de 9.00 a 14.00. Queda cerrado los días festivos en Navidad (Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Día de Reyes) y cuando haya sesión plenaria (17 y 18 de diciembre).

Belén de la Alegría

La Universidad CEU Fernando III, la cadena COPE Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur, en colaboración con la Asociación de Belenistas de Sevilla, han inaugurado el Nacimiento de la Alegría, que forma parte de la ruta de belenes. Se trata de un Belén dispuesto sobre una superficie de 10 metros cuadrados aproximadamente, con diferentes escenas representadas y creadas por José Ángel García. Se puede visitar hasta el próximo 2 de enero, en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, de lunes a viernes -exceptuando los festivos- en horario de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h.

Belén del Círculo Mercantil

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla inauguró oficialmente la Navidad en la ciudad con la apertura de su célebre Belén, una de las composiciones más visitadas y reconocidas de la capital hispalense y que este año alcanza su vigesimoprimera edición a cargo del maestro belenista Silvio Torilo.

Ubicado en la calle Sierpes, 65, es un Belén artístico de composición equilibrada, en el que las figuras se organizan en una progresión de mayor a menor para generar profundidad y realzar la calidad visual de cada escena. Entre las principales novedades destaca una Casa Palacio que alberga el Misterio y que se incorpora por primera vez a la escena. Se añaden nuevas figuras como los pajes de los Reyes Magos y un Rey Gaspar a lomos de un camello.

Se podrá visitar hasta el 5 de enero. El horario es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. Los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero que el horario será de 10.00 a 14.00.

Belén canario

Se puede visitar en la Cámara de Comercio, en la plaza de la Contratación. Donado por el Cabildo de Tenerife en 1999, tiene edificios canarios y figuras de barro con indumentarias usadas en Tenerife en los siglos XVIII y XIX. Se puede visitar desde el 9 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 de lunes a jueves. Los días 22 y 23, 26 y 27 y los viernes y sábados es solo en horario de 10:00 a 14:00. Los domingos y festivos permanecerá cerrado.