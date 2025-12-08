Ya hay fecha para la apertura de los cines Axion en Sevilla Este

Sevilla Este se ha quedado sin cines tras el cierre de las salas del centro Comercial Zona Este, junto al Palacio de Congresos, por esa razón los vecinos de este populoso distrito de Sevilla esperan como agua de mayo la apertura de los nuevos Cines Axion en el nuevo centro de ocio Mega Ozone Bowling, situado junto al hipermercado Alcampo, en el centro comercial Aleste.

Las nuevas 10 salas de este complejo de cines de la exhibidora alicantina son de última generación. Contarán con tecnología audiovisual de vanguardia, incluyendo proyección en alta definición HD 2K, sonido Dolby Digital 7.1, butacas extra confort y un avanzado control ambiental de temperatura. Además, los cines dispondrán de un bar donde será posible adquirir palomitas, refrescos, patatas fritas y chucherías en distintos formatos.

Cuándo abrirán los cines

Ya en la inauguración del centro de ocio Mega Ozone Bowling, informaron desde la empresa promotora del complejo que esperan que abran las salas antes de que acabe el año. Este periódico se ha puesto en contacto con la exhibidora Cines Axion y comunican que la previsión es que las salas estén en funcionamiento en un plazo de dos semanas. Añaden que este retraso es debido a la complejidad técnica que conlleva la adecuación de unas salas de cine de estas características.

Cuánto costarán las entradas

En cuanto a las entradas, hasta que las salas no estén abiertas no hay un precio fijado, pero atendiendo a las tarifas que aplican otros Cines Axion de la misma exhibidora en localidades cercanas, podrían mantenerse en una línea similar. En esos complejos, la tarifa ordinaria es de 7 euros (web y taquilla); la reducida para menores de 18 años, mayores de 60, personas con discapacidad, carné de estudiante o joven y familias numerosas o monoparentales es de 6 euros; las sesiones matinales de sábados y domingos cuestan 4,80 euros en web y 5,90 en taquilla; los miércoles, día del espectador, el precio baja a 4,50 euros (excepto festivos); y las proyecciones en 3D incluyen un suplemento de 1,50 euros por el alquiler de gafas.