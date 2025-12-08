Lluvias y temperaturas de hasta 7 grados: este es el tiempo para Sevilla esta semana

La semana ha empezado en Sevilla con cielos despejados y un fuerte contraste entre las temperaturas máximas y mínimas. Esta tendencia va a continuar, aunque se espera que se den episodios en los que las nubes descarguen lluvias varios días de esta semana. Por lo tanto, si una palabra define el tiempo que tendremos de aquí hasta el domingo, esta es la incertidumbre.

Después de un lunes, Día de la Inmaculada, que se ha caracterizado por un cielo azul y despejado, este martes harán aparición las primeras nubes, sobre todo por la tarde. Además de cielos cubiertos, en el segundo día de esta semana se va a registrar la temperatura mínima más baja, llegando a los 7 grados, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología en su predicción de los próximos 7 días.

Tras dos días de tiempo anticiclónico, las lluvias se harán presentes este miércoles, con una probabilidad de precipitaciones del 95% desde las 00:00 horas hasta las 12:00, y del 70% en lo que resta de la jornada. Eso sí, las temperaturas serán más suaves, con máximas de 18 grados y mínimas de 12.

Probabilidad de lluvias para esta semana en Sevilla / Aemet

El jueves se recupera la estabilidad, aunque con cielos algo nubosos. No obstante, la probabilidad de lluvias es del 0% para el cuarto día de la semana, aunque sí viviremos un contraste importante de temperaturas, con máximas de 20 grados y mínimas que descenderán hasta los 9.

Esta situación de estabilidad durará poco, ya que el viernes se espera que regresen las lluvias, según la predicción de la Aemet, que puede ir variando según vaya avanzando la semana. Para el viernes hay una probabilidad del 90% de que llueva y unas temperaturas que no superarán los 16 grados de máxima y que caerán hasta los 9 de mínima.

El mal tiempo se prolongará hasta el sábado, con una probabilidad menos de lluvias, pero que alcanza el 70% de posibilidad de que caigan algunas precipitaciones. Las temperaturas, eso sí, irán en aumento, con máximas de 21 grados y mínimas que no bajarán de los 11.

Previsión de la Aemet para esta semana en Sevilla / Aemet

Para el domingo sí se espera una mejoría del tiempo. La probabilidad de que llueva es baja, del 30%, y las temperaturas seguirán en la línea de los días anteriores, 21 grados de máxima y 10 de mínima. Por lo tanto, se espera una semana de inestabilidad, con una alta probabilidad de lluvias tanto a mitad como en el fin de semana, aunque con días, como el jueves, en los que la estabilidad regresará por poco tiempo.