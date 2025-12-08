Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

El barrio de la Macarena estrena una nueva pista de baloncesto: canastas renovadas y una red de seguridad

Este espacio deportivo se encuentra en la avenida concejal Alberto Jiménez-Becerril y ha sido inaugurado tras mejorar el material y pintar por completo toda la superficie

La nueva pista de baloncesto de la avenida concejal Alberto Jiménez-Becerril, inaugurada por el alcalde, José Luis Sanz

La nueva pista de baloncesto de la avenida concejal Alberto Jiménez-Becerril, inaugurada por el alcalde, José Luis Sanz / Ayuntamiento de Sevilla

Rafa Aranda

Una nueva pista de baloncesto para el barrio de la Macarena. En la avenida concejal Alberto Jiménez-Becerril el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este lunes un espacio deportivo para sus vecinos y todo aquel que quiera acercarse a jugar. Según el Gobierno local, se trata de una pista "muy esperada" que "tras años de abandono vuelve a abrirse a la ciudadanía completamente recuperada".

La pista inaugurada cuenta ahora con canastas nuevas homologadas, una red de protección "largamente reivindicada por los vecinos" y el pintado completo de toda la superficie, "actuaciones que devuelven al espacio la seguridad y la imagen que merecía"

Al acto han asistido también jugadores del Caja87, en representación del baloncesto sevillano. "El baloncesto es un deporte profundamente arraigado en Sevilla, que ha dado grandes nombres, grandes equipos y miles de aficionados que lo viven con pasión. Es un orgullo contar hoy con representantes de un club que simboliza la excelencia deportiva", ha agradecido Sanz.

El alcalde ha insistido en que la pista es un espacio de todos: "Esta pista no pertenece al Ayuntamiento; pertenece al barrio, pertenece a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a todos los vecinos de la Macarena. Nuestro compromiso ahora es mantenerla, cuidarla entre todos y llenarla de vida, deporte y buenos momentos".

También ha subrayado que favorecerá a que los niños y jóvenes del barrio tengan "una alternativa saludable, donde se construye comunidad y donde el deporte actúa como una poderosa herramienta de integración social". Sanz se ha mostrado convendico de que "invertir en infraestructuras dignas es invertir en salud, en educación, en igualdad de oportunidades y en futuro".

Finalmente, José Luis Sanz declaró oficialmente inaugurada la instalación "con la ilusión de seguir construyendo sueños y proyectos de futuro", invitando a los vecinos a disfrutar desde hoy de este renovado espacio de encuentro y deporte.

