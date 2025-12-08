Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PARQUES

Un oasis verde en el corazón de Sevilla: así es el parque con praderas, lagos y juegos

Este entorno natural que se inauguró en 1973 cuenta con 108.000 metros cuadrados de extensión

Patos en el parque de Los Príncipes de Sevilla

Patos en el parque de Los Príncipes de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Sarai Bausán García

Desde 1914 hasta finales de los años 70, el Parque de María Luisa era la única zona verde de estas características con las que contaba Sevilla, convirtiéndose así en el parque por antonomasia de la ciudad. Sin embargo, todo cambió en 1973 con la apertura de un nuevo paraje natural que se ha convertido en uno de los más visitados de la capital.

Este entorno paisajístico compuesto por senderos serpenteantes, fuentes, lagos y zonas de juego es el Parque de los Príncipes, localizado en Los Remedios.

Un parque en Sevilla en honor a los príncipes de España

Sus inicios se remontan a 1973, cuando este pulmón verde se inauguró de forma oficial bajo el nombre que mantiene hoy en día, el Parque de los Príncipes, en honor a los entonces príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, hoy reyes eméritos.

Su construcción surgió por las propias peticiones vecinales de poner solución a este espacio, que se encontraba lleno de escombros y desechos por el incremento de construcciones en la zona.

Papeleras en el Parque de los Príncipes de Sevilla, junio de 2025

Parque de los Príncipes de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

El Parque de los Príncipes de Sevilla, de desecho a pulmón verde

Así, se creó este parque que contó para su diseño y construcción con figuras como el arquitecto Luis Recasens, el aparejador José Lupiáñez y el jardinista José Elías.

De ese modo, este entorno pasó de ser un lugar de desecho a un enorme pulmón verde repleto de senderos para recorrer las praderas del lugar, fuentes ornamentales, bancos y vegetación que confiere una belleza única al territorio.

Desde entonces, los sevillanos y visitantes pueden disfrutar de la extensa riqueza de este lugar, con dos zonas de recreo infantil con todo tipo de atracciones para niños de todas las edades, así como una zona para practicar deporte con distintas canchas.

Estanques, praderas y arboledas en el parque sevillano

Además, el Parque de los Príncipes cuenta con un estanque repleto de patos y demás aves que cuenta con una forma alargada con un estrechamiento que se puede cruzar mediante un puente y que contiene una isleta en su interior.

Pero si uno de los aspectos de este entorno destaca sobre los demás son sus jardines, que en sus inicios cambiaron la tradicional forma de entender las zonas verdes, bajo un concepto clásico y sobrio, en virtud de darle mayor libertad y soltura a la propia vegetación.

Así, en este enclave se pueden encontrar hasta 83 variedades de especies vegetales, como ciruelos de Japón, naranjos, limoneros, cedros del Himalaya o palmeras.

Mejoras en el Parque de los Príncipes

Además, este 2025, el parque ha vivido una amplia mejora de sus infraestructuras, con un nuevo espacio de 1.900 metros cuadrados que suman a las pistas de fútbol, patinaje y baloncesto que ya tenía el parque, una nueva cancha y máquinas para entrenamientos de fuerza.

A esto se han unido distintas barras de calistenia, mesas de ping-pong y un cubo 'fit' para practicar yoga o taichí.

Patos en el parque de Los Príncipes de Sevilla, septiembre de 2025

Patos en el parque de Los Príncipes de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

De igual modo, se ha construido un nuevo parque canino y se han sumado nuevos árboles, además de renovarse el sistema del estanque y la mejora de la zona de juegos infantiles.

