La acumulación de vehículos y un accidente complican el regreso a Sevilla tras el Puente de la Inmaculada

Durante este puente, que ha incluido dos festivos y que se ha prolongado desde el viernes hasta este lunes, son muchos los que han salido de Sevilla para pasar estos días fuera de casa. Esto está provocando que ya empiecen a congestionarse las vías habituales de regreso a Sevilla, como es el caso de la A-49, que une la capital hispalense con la provincia de Huelva.

Según el mapa de estado de las carreteras de la Dirección General de Tráfico, hay tráfico lento en todos los carriles desde Camas hasta Bormujos. Concretamente, la concentración se extiende hasta los cuatro kilómetros, en dirección a Sevilla Capital.

Otras de las vías afectadas es la AP-4, que conecta Sevilla con la provincia de Cádiz. El punto más conflictivo se concentra entre Las Cabezas de San Juan y Los Palacios. Al intenso tráfico que trascurre por esta vía los fines de semana y festivos, hay que sumarle que hay un carril cortado, debido a que hay un vehículo detenido. Esta situación está afectando a toda la circulación, provocando tráfico lento y una congestión que ya suma más de siete kilómetros.

Carril cortado en la AP 4 a la altura de Los Palacios / DGT

También un accidente en la SE-30 está complicando el acceso a Sevilla desde San Juan de Aznalfarache. Hay un carril cortado, por lo que el tráfico se está congestionando en el kilómetro 16.9, en dirección a Huelva. La DGT, como ocurre en estos casos, pide precaución y seguir las recomendaciones, evitando provocar más afectaciones que pueden derivar en otro accidente.