La terapia más avanzada contra los temblores esenciales llegará a Sevilla: "Una enfermedad de 20 años se cura en 2 horas"

Los temblores esenciales afectan al 0,4% y 1,1% de la población, según los últimos estudios epidemiológicos. Es una enfermedad minoritaria que ha crecido en la última década con el aumento de la esperanza de vida. En Andalucía, esto se traduce a que alrededor de 60.000 personas llevan décadas sin poder comer con cubiertos, beber tranquilamente, escribir o maquillarse y afeitarse. Su día a día se ve totalmente afectado por una enfermedad que, aunque no provoque deterioro degenerativo, genera dependencia, estrés y mala calidad de vida. Desde que en 2022 llegara la Terapia Hifu al Hospital Reina Sofía de Córdoba 218 pacientes se han beneficiado de la tencología más avanzada para disminuir los temblores a través de una cirugía poco invasiva. "Sus vidas han cambiado drásticamente. Una enfermedad de 20 años se cura en 2 horas tras pasar por el resonador magnético", celebra la neuróloga del hospital cordobés, Maite Cáceres.

Uno de los planes de la Junta de Andalucía es que esta terapia pionera llegue a la provincia de Sevilla. Así lo anunció el presidente, Juanma Moreno, durante el último debate del estado de la comunidad, donde informó que el Hospital Virgen del Rocío y el Virgen de las Nieves de Granada recibirían próximamente este novedoso sistema, aunque todavía se desconoce la fecha exacta. Esto implicaría que la población afectada se descentralizaría de Córdoba, donde hasta ahora la mitad de los pacientes llegaban de Sevilla, Málaga y Cádiz, según la doctora. Adeás, con la llegada de estas técnicas a los hospitales, Andalucía se convertiría en la única comunidad con tres equipos.

Este hospital de Córdoba lleva desde 2022 utilizando esta terapia y desde entonces se ha convertido en la gran alternativa para los pacientes andaluces que no tenían opciones a cualquier otro tipo de terapia, aquellos que debían resignarse a convivir con esta enfermedad neurológica. "Aproximadamente, el 50% de los pacientes diagnosticados no responden a la medicación. Es una enfermedad que se caracteriza por eso, por no mejorar con los fármacos, y suele empeorar con el tiempo", explica la doctora Cáceres, que insiste en que "al ser una terapia menos invasiva" ha permitido rescatar pacientes que, de otra forma, no tenían opciones a curarse.

Una terapia "sin abrir el cráneo"

La gran ventaja de este sistema, y el motivo por el cual beneficia a personas mayores con los temblores muy intensificados, es que se lleva a cabo a través de una resonancia magnética con una tecnología de última generación. Es decir, tiene el mismo impacto que una cirugía pero "sin abrir el cráneo".

"Lo que hacemos es utilizar un equipo acoplado a la resonancia magnética, en la camilla de la resonancia el paciente se tumba y en la cabeza se le pone un casco donde están los traductores que emiten los ultraosnidos y ellos disparan una energia focalizada en un punto el cerebro. En ese punto recibe una radiación del ultrasonido y se le hace una especie de quemadura. Esa lesión es lo que hará que deje de tener temblores", relata la doctora.

Dicho de otra forma, es como si se atacara a una de las estaciones más importantes de un circuito y al quemar esa estación (que son un conjunto de neuronas) el recorrido (lo que provoca los temblores) se debilitara.

Esta "técnica mínimamente invasiva", en la que el paciente está despierto y recibe el alta en las primeras 24 horas, ha tenido un impacto muy positivo en la vida de los pacientes. De acuerdo con el hospital cordobés, en el 80% de los casos la mejoría se mantiene de forma significativa al cabo de un año. "También podemos verlo desde el otro punto de vista: un 20% de los pacientes vuelven a mostrar síntomas de temblores a los seis meses. No sabemos a qué se debe", apunta. El objetivo de la terapia, según la neuróloga, es que no se tenga que repetir, ni siquiera en los casos de recaída, solo si se considera que ha habido algún tipo de error de planificación.

Una vía para personas con Parkinson

Desde el año pasado, esta terapia también está abierta a tratar a personas con Parkinson. Por el momento, el Reina Sofía ya ha tratado a ocho pacientes. "La respuesta ha sido bastante buena, pero tenemos menos datos y un seguimiento más corto", señala.

Un paciente en el resonador magnético a punto de someterse a la Terapia Hizu. / Hospital Reina Sofía

No todos los pacientes que tienen esta enfermedad neurológica pueden beneficiarse de esta tecnología. Según la doctora Cáceres, los criterios son más estrictos: el paciente debe tener síntomas menos evidentes de la enfermedad, como temblores en una sola mano.

Al tratarse de una terapia que no se considera urgente, el tiempo de demora es largo. Desde que el paciente llega hasta que entra en la sala de resonancia magnética pueden pasar entre ocho y 10 meses. "Cuando llegue a Sevilla y a Granada favorecerá la accesibilidad a la terapia, entre otras cosas porque estos dos centros tienen mucha experiencia en temblor y cirugía de Parkinson".