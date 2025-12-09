Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca el plan especial de desbroce y recogida de naranjas en Sevilla con 121 contrataciones

El plan incorpora 57 operarios para desbroces, 45 para la retirada de naranjas y 19 para reforzar la recogida selectiva, aumentando la frecuencia del servicio y mejorando la imagen y limpieza de los espacios públicos de la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de limpieza Lipasam, ha iniciado este martes un plan especial de desbroce y limpieza que intensifica la retirada de malas hierbas, maleza, naranjas caídas y la recogida selectiva de residuos en distintas vías públicas de toda la ciudad, reforzando así el mantenimiento urbano durante estas semanas.

Refuerzo de personal

Lipasam ha realizado 121 nuevas contrataciones que reforzarán a los diferentes parques auxiliares de limpieza con los que la empresa cuenta en la ciudad, según ha informado el Consistorio en una nota.

En esta línea, el Ayuntamiento ha contratado a 57 personas con el objetivo de complementar los trabajos programados que se realizan y reforzar el servicio. Ha indicado que se están realizando trabajos mecánicos y manuales para acometer tareas en acerados, medianas, parterres, terrizos, bulevares y plazas de todos los distritos municipales.

Limpieza de la naranja amarga

Asimismo, ha comenzado la limpieza de la naranja amarga. Por este motivo, Lipasam ha llevado a cabo la contratación de 45 personas. Estas tareas se están llevando a cabo de forma coordinada con el Servicio Municipal de Parques y Jardines y los distritos municipales y, en la práctica, "suponen un refuerzo de todos los parques auxiliares de limpieza distribuidos por toda la ciudad".

Por otro lado, "debido al incremento de residuos que se generan en la ciudad en estas fechas y las venideras, y a la llegada de nuevos vehículos gracias a las recientes inversiones realizadas", Lipasam ha contratado a otras 19 personas.

Declaraciones del alcalde

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado que "seguimos reforzando los servicios municipales para que Sevilla esté más limpia y cuidada, con recursos adicionales y planes especiales que responden a las necesidades de cada época del año".

Arranca el plan especial de desbroce y recogida de naranjas en Sevilla con 121 contrataciones

