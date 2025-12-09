Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero

La SE-40 avanza en un tramo clave y especialmente complejo para el cierre de la circunvalación: la conexión entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río. Este trazado, que se ha retrasado durante años y que incluye el nuevo puente sobre el Guadalquivir, arrancará con una primera fase de menor envergadura: la conexión con el nuevo enlace ubicado junto a la base militar de El Copero.

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras por un importe de 37,2 millones de euros de este trazado de 1,2 kilómetros que discurre junto al tramo en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-476) y Dos Hermanas (A-4) en servicio desde diciembre de 2019. Así esta primera fase de las obras incorporan además del nuevo trazado la construcción de un enlace estratégico para el Puerto de Sevilla y para la Base Militar de El Copero, que será de la tipología conocida como diamante con pesas.

Enlace SE40 -Dos Hermanas - El Copero / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

El trazado tendrá cinco carriles (cuatro para vehículos) en la mayor parte del recorrido además de las nuevas conexiones del enlace. Para su ejecución se llevarán a cabo una serie de nuevas infraestructura como dos viaductos de unos 40 metros de longitud para el drenaje auxiliar de la llanura de inundación del río Guadalquivir, un paso inferior de 66 metros de longitud, una pasarela peatonal con dos rampas de acceso, de 424 metros de longitud total y apta para el uso peatonal y ciclista, y tres muros.

Virtualización de pasarela peatonal y ciclista sobre la SE-40 en el enlace Dos Hermanas - El Copero / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Tres fases para la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria

La construcción de este tramo de la SE-40 es la primera de las fases en las que se divide el diseño de la conexión entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río. La segunda es la conexión de El Copero con la A-8058 (incluyendo el puente sobre el río) mientras que el tercer y último es el gran corredor ecológico y parque periurbano que se extenderá junto al río.

En su conjunto el tramo tiene una longitud de cinco kilómetros que permiten el cierre del arco sur de la SE-40 comunicando ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49. El presupuesto asciende a 688 millones de euros.

Itinerarios ciclistas y peatonales

El nuevo tramo de la SE-40 está diseñado también para garantizar la movilidad peatonal y ciclista entre los municipios conectados por la nueva infraestructura viaria. De esta forma, el primer tramo que llega hasta El Copero incorpora una pasarela y un paso inferior que facilitan el tránsito peatonal y ciclista.

Con esto se contribuye a la conexión peatonal y ciclista entre la margen derecha del río Guadaira y el futuro itinerario de cruce sobre el río Guadalquivir, que llega hasta el acceso al Polígono Industrial La Isla con la glorieta sur del enlace del Copero.

Además, están programadas las reposiciones del itinerario ciclista y peatonal en la margen izquierda del río Guadaira, mediante una pasarela sobre la SE-40 y del itinerario ciclista y peatonal en la margen derecha del río Guadaira, integrado en el Corredor Verde Metropolitano de Sevilla, a través de un paso inferior bajo la plataforma de la SE-40.