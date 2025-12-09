Sevilla cierra un puente de diciembre multitudinario y sin Policía Local: la tarde del lunes solo contó con 12 agentes

Solo 12 agentes. Este es el número de policías locales que prestaron servicio el lunes por la tarde en Sevilla, en el cierre de un puente de diciembre marcado por la masiva afluencia de visitantes. Pero la falta de efectivos no solo condicionó esta jornada: las ausencias en la plantilla se extendieron a lo largo de estos días festivos. Todo ello, después de que el pasado viernes José Luis Sanz anunciara "un principio de acuerdo" con los sindicatos, con quienes mantiene un conflicto laboral por el Plan de Navidad.

"Siguiendo las indicaciones del director general de Seguridad, y a la vista de las incidencias de personal que se vienen produciendo durante este puente, se informa que este 8 de diciembre no será posible dar cobertura a varios eventos", recoge el escrito remitido el pasado domingo por el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) a las corporaciones religiosas. En concreto, se vieron afectadas la extraordinaria del Divino Perdón de Alcosa, la procesión de la Inmaculada de la Sacramental del Corpus Christi y los rosarios de la Hermandad de las Aguas y de la Virgen de la Anunciación.

Esas "incidencias de personal" a las que aluden las autoridades se ven reflejadas en los despliegues que pudo desarrollar la Policía Local durante el puente: el viernes por la noche solo hubo cinco patrulleros para toda Sevilla, según fuentes consultadas por este medio. Al día siguiente, el sábado por la mañana, esta cifra bajó hasta los cuatro, de los que nada más que tres podían realizar labores de patrulla. Y en el cierre de estos festivos, ya el lunes por la tarde, la capital andaluza contó con 12 agentes en total.

Entre el "principio de acuerdo" y el rechazo

Estas ausencias en la plantilla se enmarcan en el conflicto laboral que mantienen Ayuntamiento y sindicatos policiales por el Plan de Navidad. Después de que el anterior fin de semana se constataran 449 faltas de los 682 agentes citados, el alcalde de Sevilla decidió calmar los ánimos y reunirse con los representantes sindicales el pasado viernes. Tras el encuentro, el propio Sanz anunció que se había conseguido sellar "un principio de acuerdo".

El regidor hispalense valoró que la reunión había servido para "comprometerse" a "agilizar" temas en los que ya se venía trabajando como la relación de los puestos de trabajo (RPT), la valoración de puestos de trabajo (VPT) o el reglamento de la Policía Local, cuyo documento "van a consensuar los tres sindicatos antes del 31 de enero de 2026". Asimismo, informó que se votará en el pleno del próximo 18 de diciembre el presupuesto destinado para el Plan de Navidad, que será menor a los 5,6 millones de euros tumbados por la oposición a finales de noviembre.

Por su parte, desde el Csif, Sppme-A y SPLS aclararon que "no se llegó a ningún acuerdo" en el encuentro con Sanz. "Ha habido un acercamiento y un diálogo fluido, pero no creemos en las palabras del señor alcalde, y solicitamos hechos", detallaron en un comunicado conjunto. "Seguimos instando a la no realización de servicios extraordinarios, y a la espera de que el Contencioso Administrativo se pronuncie acerca de la demanda interpuesta por las tres organizaciones [contra el decreto del plan de emergencias]".