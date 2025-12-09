Cinco medidas urgentes para frenar los accidentes con patinetes eléctricos tras dispararse las hospitalizaciones en Sevilla

Los datos de accidente por patinete eléctrico no dejan lugar a dudas en Sevilla. Según se ha conocido por un informe reciente, el Hospital Virgen del Rocío ha acogido a más de 3.100 personas en Urgencias por accidentes con patinetes eléctricos desde 2012, y la cifra se ha disparado desde 2021.

Solo en 2024, 850 usuarios —y también peatones— tuvieron que ser hospitalizados, el doble que en 2021. Caídas, atropellos a personas mayores y niños, y colisiones con coches o entre patinetes encabezan las causas en Sevilla.

Con este escenario, y con la normativa de la DGT ya plenamente vigente, estas son las cinco medidas clave para reducir un problema que crece en todas las grandes ciudades.

1. Prohibido circular por aceras

Los VMP tienen prohibido circular por aceras, zonas peatonales y vías interurbanas. La mayoría de atropellos atendidos en el hospital se producen precisamente en áreas donde el patinete no debería estar. Respetar por dónde circular es la primera medida para frenar el aumento de lesiones.

2. ¿Cuál es la velocidad máxima de un patinete eléctrico?

El hospital confirma que muchas colisiones se deben a distracciones y a falta de percepción del entorno. La normativa ya sanciona con 500 a 1.000 euros el consumo de alcohol o drogas y con 200 euros el uso del móvil o auriculares. La velocidad máxima es de 25 km/h según indica la ley, ya que puede causar lesiones tan graves como una moto.

3. Casco obligatorio y patinetes certificados

Según el informe reciente, los traumatólogos insisten en que la mayoría de hospitalizados en el Virgen del Rocío presentan lesiones en cabeza y extremidades. El casco es obligatorio, aunque veamos a menudo jóvenes circulando sin casco en la cabeza. La DGT exige ya certificado de circulación, frenos y alumbrado para vender y usar un VMP. Los expertos aseguran que esto reducirá fracturas y contusiones graves.

4. Importancia del alumbrado

Muchos de los accidentes nocturnos registrados en Sevilla se producen por falta de luces o reflectantes. Circular sin alumbrado supone 200 euros de multa, pero, sobre todo, es una de las principales causas de ingresos por atropellos y choques con vehículos.

5. Mantenimiento básico y carga segura

El patinete eléctrico necesita de un mantenimiento periódico con sus correspondientes revisiones. No se recomienda utilizarlo si tiene piezas rotas, si la duración de la batería ha disminuido considerablemente, si hay fugas de aire en los neumáticos o signos de desgaste, ni cuando hay sonidos al girar u otros síntomas anormales. En estos casos acuda a un taller.

También hay vigilar el estado y la presión de las ruedas si son con cámara de aire. Nunca realice la carga durante la noche, por si se recalienta y se incendia. La carga se debe realizar antes de que la batería se descargue por completo y nunca si el patinete está mojado o hay humedad.