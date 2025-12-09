El doctor Federico Relimpio, médico en huelga en Sevilla: “Hacemos el parón con un pellizco por todos los pacientes afectados”

Un estatuto propio para los médicos facultativos. Esta es la principal petición que los profesionales hacen al Ministerio de Sanidad y el motivo por el cual este lunes ha arrancado una huelga médica hasta el 12 de diciembre, el mayor parón en 30 años en todo el país. Esta mañana, en la entrada del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, se han concentrado durante varios minutos decenas de facultativos al grito de: “¡Horas trabajadas, horas computadas!” y “¡Mónica García, dimisión!”. Entre ellos, el endocrinólogo Federico Relimpio Astolfi, con más de tres décadas de servicio en el hospital sevillano.

“Necesitamos un estatuto en el cual se fijen las reglas del juego de cómo se hacen las guardias y cómo se hace la conciliación, para que los médicos estén descansados, ilusionados y motivados. Todo eso es de una importancia crucial. No podemos seguir con textos del pasado que han llevado a la profesión a un desaliento, a una depresión, a una huida. Y, por tanto, estamos más unidos que nunca en un hartazgo. Hablamos de familias, de personas, de médicos y también de toda la ciudadanía que está viéndose repercutida por una mala atención derivada de una desatención de todas estas peticiones”, ha denunciado el doctor en una conversación con El Correo de Andalucía.

Este médico, que este lunes se ha acogido a su derecho a la huelga, reclama un estatuto propio, la principal reivindicación del Sindicato Médico Andaluz y de la Confederación de Sindicatos Médicos, ambos convocantes de la huelga. “Es el primer paso para abrir un proceso negociador entre el Ministerio y los sindicatos, donde se haga un documento marco para fijar las nuevas reglas para los médicos del Sistema Nacional de Salud”, relata a este periódico.

Un grupo de médicos se concentra en la entrada del Hospital VIrgen del Rocío el primer día de huelga. / Rocío Soler Coll

De acuerdo con el doctor, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha deteriorado en los últimos años. Como consecuencia, habla de listas de espera eternas, donde Andalucía se sitúa a la cola en la mayoría de las especialidades, de fuga de talento y de un éxodo de profesionales a la sanidad privada, donde las condiciones laborales son más atractivas para los facultativos.

“Cuando yo comencé a trabajar, entrar aquí [en el Virgen del Rocío] era prestigioso de cara a tu familia,amigos y entorno, ahora realmente entras y se te somete no sólo a un destajo importante y a una desprotección frente a una serie de personas que han aprendido como conducta lo que es la agresión, sino que te sometes a una incomprensión por parte de muchos de tus cargos intermedios que están todo el día haciendo oídos sordos a todas estas cosas que te pasan”, denuncia el facultativo.

Como consecuencia, el doctor Relimpio sostiene que actualmente hay un estado de “absoluto desaliento” en la sanidad pública, pero que nada de todo lo que se está viviendo hoy es nuevo. “De esto hemos venido escribiendo muchos, entre otros yo mismo, durante décadas”, reivindica. Cabe recordar que, solo en 2025, el Sindicato Médico Andaluz y la Confederación de Sindicatos Médicos han convocado dos huelgas de 24 horas, la primera el 13 de junio y la segunda el pasado 3 de octubre.

Médicos del Hospital Virgen del Rocío se concentran en la entrada del Hospital General en primer día de huelga. / Rocío Soler Coll

En esta ocasión, los sindicatos prevén que el parón de 96 horas tenga un “alto seguimiento”. En este sentido, tal como ha podido comprobar este periódico, el hospital referente en Andalucía está funcionando con servicios mínimos, consultas vacías, quirófanos desérticos y salas de espera llenas. “Se está notando muchísimos, hay quirófanos de traumatología sin cirujanos y todas las consultas programadas se están volviendo a agendar”, aseguran a este medio fuentes que trabajan en el hospital.

Ante esta situación, el endocrinólogo sostiene que en la última convocatoria de octubre, las bases del colectivo “ya exigían una huelga indefinida como la del año 95”, algo que le parece “muy exagerado” porque “dinamitaría la actividad asistencial”.

“Nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestra actividad asistencial. De nosotros dependen las altas, el fluir de unas plantas hospitalarias que tienen que recibir de urgencia y un trabajo que impacta en las listas de espera”, asegura, a lo que añade: “Todo eso nos importa muchísimo. Hacemos el parón con un pellizco: no solo por lo económico, sino fundamentalmente por todos los pacientes afectados", afirma. Por ello, insiste en que si deciden por optar a una huelga es por un escenario “desesperante” que se deteriora.

A la pregunta de qué esperan conseguir con la huelga, más allá de seguir reivindicando un cambio integral en las condiciones laborales de los médicos, el doctor reconoce que también espera que se abra un nuevo diálogo a la negociación con el Ministerio de Sanidad. “Esperamos que el segundo o tercer día de huelga nos digan de hablar, pero no solamente que nos concedan peticiones puntuales, queremos abrir el melón”, afirma.

En este sentido, este endocrinólogo del Hospital Virgen del Rocío señala la “mala gestión” de la ministra de Sanidad, Mónica García -facultativa de profesión-, como la principal causante de este desacuerdo entre sindicatos y Gobierno.

“Señora ministra, dese cuenta de la profesión en la que usted se ha formado, que parece que se le ha olvidado, la que usted ha sufrido en Madrid, que parece que se le ha olvidado. Salga usted de su guerra personal contra Ayuso y entre realmente en todo un sistema sanitario cuya profesión médica, que es el estrato, importa, que dirige todo lo que son flujos asistenciales”, denuncia.

“Llevamos trabajando muchísimo tiempo, hablando con muchísima gente porque esta vez aquí hay mucha gente joven y vamos muy por todas. Si el Ministerio no lo aborda, todos se lo vamos a reprochar y, finalmente, la ministra deberá dimitir”, sentencia.