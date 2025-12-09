Igualdad confirma el crimen de El Viso como un asesinato machista

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes el carácter machista de los asesinatos de una mujer de 39 años en Torrijos (Toledo) y otra de 30 años en El Viso del Alcor (Sevilla), dos nuevos crímenes que elevan a 44 las víctimas mortales por violencia de género en 2025 y a 1.339 desde que comenzaron los registros en 2003.

La víctima de Toledo fue asesinada el pasado 3 de diciembre de 2025 presuntamente por su pareja, contra el que no existían denuncias previas por violencia de género.

El presunto asesino agredió a la víctima en el abdomen con un arma blanca en presencia de dos de sus hijos, de 3 y 8 años, lo que le causó la muerte.

La víctima de Sevilla fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 6 de diciembre de 2025. Contra el agresor tampoco existían denuncias previas por violencia de género.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en su vivienda, donde se había declarado un incendio, con signos de violencia por uso de arma blanca.

Ambas víctimas tenían tres hijos menores de edad cada una, con lo que el número de menores de 18 años que han quedado huérfanos en 2025 como consecuencia de la violencia de género se eleva a 29.

Desde que empezaron a contabilizarse en 2013 son ya 498 menores huérfanos.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp 600 000 016 y el chat online, accesible desde la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.