Los sindicatos de Policía Local aprueban la propuesta del alcalde de Sevilla para salvar el plan de Navidad

Hay acuerdo. La Policía Local de Sevilla aceptará la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla para el Plan de Navidad. El documento presenta una mejora con respecto al que se les presentó a finales de noviembre y los agentes han decidido dar un paso adelante para "aliviar la presión de la ciudadanía", según Luis Val, delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme).

Será este miércoles cuando vuelvan a reunirse las partes en la mesa de negociación para poder activar el acuerdo y dejar atrás el Plan de Emergencias en Nivel 1, activo desde el encendido de las luces en la capital hispalense, para solventar momentáneamente el desacuerdo. No obstante, Val ha asegurado en declaraciones a Europa Press que no renuncian a "las promersas del alcalde".

Una vez quede aprobado, tendrá que ser ratificado en el pleno ordinario del 18 de diciembre y quedará "levantado" el Plan de Emergencias, tal y como afirmó el propio José Luis Sanz. El regidor se comprometió tras una reunión el pasado viernes a "agilizar" la Relación de Puestos de Trabajos (RPT) y la Valoración de Puestos de Trabajos (VPT). De hecho, es algo en lo que aseguran que ya están trabajando.

Un plan más barato

Han votado en contra de la propuesta los representantes del CSIF. Santiago Raposo ha explicado a El Correo de Andalucía que no pueden aprobar ningún plan porque "no hemos hablado nada" con el alcalde. "Si solo ofrece un plan que le sirva a él, no vamos a votar a favor". Es decir, "si se hubiese sentado a negociar, nosotros hubiéramos votado que sí, pero es que no tenemos nada: a él lo que le interesa únicamente es tener policías del 19 de diciembre al 6 de enero".

Precisamente ese día, el próximo 19 de diciembre, quedará aprobado el plan de Navidad. Esto supondrá un ahorro de costes, según los sindicatos, ya que se ha aplicado con tres semanas de retraso con respecto al inicial. Cabe recordar que el presupuesto para pagar horas extras y productividades con el que cuenta el Ayuntamiento es de 5,6 millones de euros de aquí a final de mes.

No hay ruptura sindical

Santiago Raposo ha explicado que, a pesar de que los sindicatos estén en desacuerdo en esta votación, esto "no rompe la unión sindical".

Los otros dos sindicatos reunidos en la mesa de negociación van a continuar, según Raposo, "con las reivindicaciones". Además, avisa de que "no harán servicios extraordinarios".