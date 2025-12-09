El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después

El cierre sur de la SE-40, entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río, es uno de los tramos más complejos y costosos de todo el trazado de la segunda circunvalación por la necesidad de atravesar el río. Lleva más de 20 años pendiente de ejecución. En 2009, hace más de quince años, las obras llegaron a iniciarse y fueron frenadas en lo que fue uno de los grandes fracasos del desarrollo de esta gran infraestructura de la provincia. Ahora, más de quince años después, el Ministerio de Transportes ha licitado el primer contrato de obras para su reactivación. Eso sí, se hará en tres fases.

El proyecto completo de la SE-40 entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río tiene un presupuesto de 688 millones de euros y ha superado durante este año la fase de exposición pública y la aprobación definitiva. Ya cuenta con todos los permisos ambientales y con la autorización presupuestaria para comenzar los trabajos. Aunque, de momento, sin una fecha clara de finalización.

El nuevo tramo conectará con el tramo Alcalá de Guadaíra (A-376) - Dos Hermanas (A-4) al oeste; y con el tramo Coria del Río (A-8058) - Almensilla (A-8054) al este. De esta forma, se cerrará el arco sur de la SE-40, comunicando ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49, y dará servicio a importantes flujos de tráfico, parte de los cuales se ven obligados a utilizar actualmente la SE-30. En total, son cinco kilómetros.

Primera fase: enlace a Copero

El primer proyecto de obras licitado es la conexión con el nuevo enlace ubicado junto a la base militar de El Copero. Tiene un importe de 37,2 millones de euros y una longitud de 1,2 kilómetros que discurre junto al tramo en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-476) y Dos Hermanas (A-4) en servicio desde diciembre de 2019. Así esta primera fase de las obras incorporan además del nuevo trazado la construcción de un enlace estratégico para el Puerto de Sevilla y para la Base Militar de El Copero, que será de la tipología conocida como diamante con pesas.

El trazado tendrá cinco carriles (cuatro para vehículos) en la mayor parte del recorrido además de las nuevas conexiones del enlace. Para su ejecución se llevarán a cabo una serie de nuevas infraestructura como dos viaductos de unos 40 metros de longitud para el drenaje auxiliar de la llanura de inundación del río Guadalquivir, un paso inferior de 66 metros de longitud, una pasarela peatonal con dos rampas de acceso, de 424 metros de longitud total y apta para el uso peatonal y ciclista, y tres muros.

Segunda fase: Conexión con la A-8058 por Palomares y Coria del Río

La segunda fase del proyecto de la SE-40 es la más compleja y costosa. Supone la conexión entre el nuevo enlace de Copero y la A-8058 atravesando los municipios de Palomares y Coria del Río. En esta fase se incluye el nuevo puente que atraviesa el Guadalquivir.

El puente de la SE-40 sobre que cruzará el Guadalquivir entre los términos municipales de Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río está diseñado como una de las grandes obras de ingeniería de las últimas dos décadas. Esta vía, que sustituye al diseño de un túnel que quedó aparcado por las complejidades ambientales y de presupuesto, se conformará como un gran viaducto de 3,5 kilómetros por el que circularán en torno a 2.800 vehículos hora que proceden principalmente de la SE-30 y que tendrá también espacio para peatones y ciclistas. Así se recoge en el proyecto de trazado del Ministerio de Transportes publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El proyecto de trazado de esta infraestructura, que se pretende tener en servicio antes de 2030, está diseñado con un tablero de 42 metros de ancho “un valor excepcional en el contexto español”. Esta anchura permite que se habiliten cuatro carriles de circulación para coches por sentido de 3,5 metros de ancho cada uno. Esto va a permitir absorber desde su puesta en servicio en torno a 2.800 vehículos hora, una cifra que se irá incrementando conforme se ponga en servicio todo el cierre del anillo para lo que aún quedan décadas de acuerdo con los plazos con los que avanza este proyecto.

Tercera fase: parque periurbano y corredor verde

La SE-40 incorpora un gran parque periurbano destinado a que la ciudadanía pueda realizar actividades de ocio para el que se reservan 95 hectáreas, el mismo tamaño que tienen los parques del Tamarguillo o Miraflores en Sevilla. En estas zonas se habilitarán zonas de juegos, huertos urbanos e incluso un centro de visitantes. Así se recoge en el proyecto de trazado del tramo comprendido entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río que ha iniciado su fase de exposición pública.

Esta medida se incorpora dentro del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto que trata de compensar con medidas paisajísticas y de mejora de la sostenibilidad el diseño de un puente que atravesará el Guadalquivir con el consecuente impacto visual y sobre el entorno. Se plantea un gran pulmón verde que incorpore los elementos suficientes para resultar atractivo para la población aunque su desarrollo está condicionado por los apoyos estructurales de hormigón que sustentan la nueva infraestructura y por "el impacto paisajístico del viaducto en toda su longitud”.