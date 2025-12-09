Te regalamos tres entradas dobles para descubrir la magia del Acuario de Sevilla esta temporada

Para que puedas vivir en primera persona la magia marina que propone el Acuario de Sevilla, desde El Correo de Andalucía ponemos en marcha un sorteo muy especial: tres entradas dobles para descubrir sus espacios más sorprendentes y sumergirte en la experiencia cuando tú elijas.

Una oportunidad perfecta para disfrutar de una visita única bajo el mar, canjeable hasta el 30 de junio.

El Acuario de Sevilla propone un recorrido por diversos ecosistemas acuáticos que permiten comprender la riqueza y diversidad del planeta azul. Desde los ríos tropicales y los manglares hasta los arrecifes de coral, el visitante atraviesa ambientes que reproducen con detalle la vida que habita en cada uno de ellos. También incluye espacios dedicados al mar abierto, las profundidades oceánicas y los ecosistemas del Atlántico y el Indo-Pacífico, mostrando cómo cada hábitat influye en el comportamiento, la supervivencia y la adaptación de las especies que lo habitan.

¿Cómo participar? Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo. El sorteo estará activo hasta el próximo viernes 19 de diciembre a las 10:00hrs. ¡Así de fácil! Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con los ganadores del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.

Celebra la Navidad en Acuario de Sevilla

El Acuario de Sevilla vuelve a transformar sus instalaciones para celebrar la Navidad con una propuesta tan sorprendente como sensorial. Bajo el título “Los seres mágicos del océano”, el espacio invita a los visitantes, del 5 de diciembre al 6 de enero, a adentrarse en un universo inspirado en algunos de los habitantes más extraordinarios del mar y en la propia magia que encierra el océano.

Durante estas fechas, el público podrá recorrer un espacio inmersivo y sensorial protagonizado por criaturas marinas singulares, además de contemplar un Belén sumergido ubicado en uno de los tanques del acuario. La programación navideña incluye, asimismo, actividades familiares, cursos para niños, propuestas de teatro y magia para todas las edades, junto con la visita del Papá Noel marino y la llegada de la Estrella marina de la Ilusión.

La iniciativa convierte al acuario en un escenario para descubrir, sentir y celebrar la magia del océano en pleno corazón de Sevilla, ofreciendo a visitantes de todas las edades una forma diferente de vivir estas fiestas.